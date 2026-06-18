미셸 스틸 주한미국대사, '최종 관문' 상원 인준 통과…곧 부임할 듯

▲ 인준청문회 나온 미셸 스틸 주한미국대사 후보자

미셸 스틸 주한미국대사 후보자의 인준안이 미 연방 상원 의회를 통과했습니다.미국 상원 의회는 현지 시간 17일 본회의에서 스틸 후보자의 인준안을 표결에 부쳐 찬성 55표, 반대 39표로 가결 처리했습니다.이에 따라 스틸 후보자에 대한 인준 절차가 모두 끝났습니다.이후 그는 도널드 트럼프 미 대통령에게 임명장을 받고 한국에 부임하게 됩니다.스틸 대사 후보자 지명은 지난 4월 13일 이뤄졌고 상원의 인준 청문회는 지난달 20일 열렸습니다.트럼프 대통령의 지명을 받고도 몇 달간 인준 청문회 일정도 잡히지 않은 사례가 적지 않다는 점을 감안하면 상당히 빠른 속도로 인준 절차가 진행됐다고 볼 수 있습니다.스틸 대사는 성 김 전 대사(2011∼2014년 재임) 이후 두 번째 한국계 주한미국대사가 됩니다.주한미국대사직은 조 바이든 행정부에서 임명된 필립 골드버그 전 대사가 작년 1월 이임한 후 비어 있었습니다.1955년 서울에서 태어난 스틸 후보자는 1975년 미국으로 온 이민자 가족 출신으로, 캘리포니아주 조세형평국 선출 위원, 오렌지카운티 수퍼바이저(행정책임자) 등을 역임한 뒤 지난 2021년부터 4년간 공화당 소속 연방 하원의원을 지냈습니다.(사진=미 연방 상원 외교위원회 인사청문회 영상 캡처, 연합뉴스)