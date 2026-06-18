미셸 스틸 주한미국대사, '최종 관문' 상원 인준 통과…곧 부임할 듯

▲ 인준청문회 나온 미셸 스틸 주한미국대사 후보자
미셸 스틸 주한미국대사 후보자의 인준안이 미 연방 상원 의회를 통과했습니다.
미국 상원 의회는 현지 시간 17일 본회의에서 스틸 후보자의 인준안을 표결에 부쳐 찬성 55표, 반대 39표로 가결 처리했습니다.
이에 따라 스틸 후보자에 대한 인준 절차가 모두 끝났습니다.
이후 그는 도널드 트럼프 미 대통령에게 임명장을 받고 한국에 부임하게 됩니다.
스틸 대사 후보자 지명은 지난 4월 13일 이뤄졌고 상원의 인준 청문회는 지난달 20일 열렸습니다.
트럼프 대통령의 지명을 받고도 몇 달간 인준 청문회 일정도 잡히지 않은 사례가 적지 않다는 점을 감안하면 상당히 빠른 속도로 인준 절차가 진행됐다고 볼 수 있습니다.
스틸 대사는 성 김 전 대사(2011∼2014년 재임) 이후 두 번째 한국계 주한미국대사가 됩니다.
주한미국대사직은 조 바이든 행정부에서 임명된 필립 골드버그 전 대사가 작년 1월 이임한 후 비어 있었습니다.
1955년 서울에서 태어난 스틸 후보자는 1975년 미국으로 온 이민자 가족 출신으로, 캘리포니아주 조세형평국 선출 위원, 오렌지카운티 수퍼바이저(행정책임자) 등을 역임한 뒤 지난 2021년부터 4년간 공화당 소속 연방 하원의원을 지냈습니다.
(사진=미 연방 상원 외교위원회 인사청문회 영상 캡처, 연합뉴스)
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