광주 효령동 5·18 암매장 추정지서 유해 4구 발굴…DNA 추출

▲ 지난 5월 13일 광주 북구 효령동 산143 일원에서 5·18 민주화운동 암매장 추정지 발굴 조사를 알리고 희생자의 넋을 기리는 개토제 현수막이 걸려 있다.

광주 북구 효령동의 5·18 민주화운동 암매장 추정지에서 유해 4구가 발굴돼 DNA 확인 작업에 착수했습니다.오늘(18일) 5·18기념재단에 따르면 지난달 13일부터 지난 5일까지 효령동 산 143 일대 중 암매장 가능성이 제기된 약 1천㎡ 구간 발굴 조사 결과 유해 4구가 발견됐습니다.이 가운데 1구는 두개골에서 총상으로 보일 수도 있는 작은 구멍이 발견돼 5·18과 직접적인 연관성이 입증될지 주목됩니다.발굴된 유해들에 대해 현재 DNA 추출이 진행 중이며 정상 추출 여부는 약 2∼3주가 소요될 것으로 예상됩니다.기념재단은 추출된 DNA를 행방불명자 유가족의 DNA와 비교할 계획입니다.과거 공동묘지 구역인 점을 감안해 봉분이 없는 구역에서 집중적으로 이뤄진 발굴 조사에서는 다른 유해 파편을 비롯해 노끈, 의류 등도 함께 수습됐습니다.그러나 DNA 검출이 불가능하거나 5·18과의 연관성은 확인되지 않은 것으로 전해졌습니다.이번 발굴은 지난해 접수된 한 시민의 제보에서 시작됐습니다.제보자는 "1980년 5·18 당시 인근에서 군용 트럭이 야산 기슭으로 이동하는 것을 봤다"며 "이후 군인들이 피가 묻은 포대를 내린 뒤 삽을 들고 옮기는 장면을 목격했다"고 진술했습니다.기념재단은 당시 계엄군에게 끌려간 희생자들이 암매장됐거나 상무대에 있던 시신들이 이곳으로 이장됐을 수도 있다고 보고 조사를 이어갈 방침입니다.박강배 5·18기념재단 상임이사는 "과거 공동묘지로 쓰였던 장소인 만큼 봉분 외 구역이라 하더라도 유해가 나오는 것 자체는 예상했던 결과"라며 "DNA를 검출하더라도 행불자 유가족 자료와 비교까지 까다로운 법적 절차가 남아있어 최종 신원 확인에는 상당한 시일이 걸릴 것이다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)