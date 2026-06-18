환율, 미 금리 인상 시사에 10.8원 오른 1,524.2원

원/달러 환율이 오늘(18일) 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리 인상을 시사하자 다시 1,520원대로 올라섰습니다.



오늘 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오전 9시 20분 현재 전날 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)보다 10.8원 오른 1,524.2원입니다.



환율은 11.6원 상승한 1,525.0원으로 출발해 1,520원대에서 등락하고 있습니다.



간밤 연준은 신임 케빈 워시 의장 체제하에 개최한 첫 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 동결했습니다.



연준은 기준금리를 연 3.50∼3.75%로 묶었지만, 점도표 등을 통해 향후 통화정책 경로가 금리 인하에서 인상으로 바뀌었음을 시사했습니다.



이에 달러는 강세를 보였습니다.



주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 9시 8분 기준 100.268로, 전일 대비 0.121 떨어졌지만 100을 넘겼습니다.



원/엔 재정환율은 오전 9시 8분 현재 100엔당 948.59원으로 전 거래일 오후 3시 30분 기준가보다 5.33원 올랐습니다.



엔/달러 환율은 0.02%엔 하락한 160.599엔으로 집계됐습니다.