방탄소년단 뷔 자작곡 '인투 더 선'…G7 정상회의 환영 영상에 등장

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그룹 방탄소년단(BTS) 뷔가 작사·작곡에 참여한 곡 '인투 더 선(Into the Sun)'이 주요 7개국(G7) 정상회의 관련 영상에 사용돼 화제를 모으고 있다.프랑스 대통령 에마뉘엘 마크롱은 지난 16일(현지시간) 프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상회의 참석 정상들을 환영하는 영상을 공식 사회관계망서비스(SNS)에 공개했다.영상에는 각국 정상들이 차례로 등장하는 모습이 담겼으며, 국가별 이미지와 문화를 상징하는 음악이 배경음악으로 사용됐다. 특히 이재명 대통령이 등장하는 장면에서는 방탄소년단의 '인투 더 선'이 흘러나와 눈길을 끌었다.중동 지역 유력 영문 매체 더 내셔널(The National)은 마크롱 대통령이 각국 정상들의 국가와 문화, 이미지에 맞춰 음악을 선곡했다고 보도했다. 해당 보도에 따르면 한국의 이재명 대통령 영상에는 방탄소년단의 '인투 더 선'이 사용됐으며, 미국의 도널드 트럼프 대통령에게는 톰 페티의 '러브 이즈 어 롱 로드', 영국의 키어 스타머 총리에게는 영화 007 시리즈 주제곡 '더 월드 이즈 낫 이너프', 캐나다의 마크 카니 총리에게는 셀린 디온의 '쥬이레 우 투 이라'가 사용됐다.'인투 더 선'은 방탄소년단 정규 앨범 '아리랑(ARIRANG)' 수록곡으로, 뷔가 메인 작사·작곡에 참여했다. 뷔는 운동을 마치고 돌아오던 길에 떠오른 멜로디를 바탕으로 곡을 완성한 것으로 알려졌다. 그는 과거 해당 곡에 대해 "내가 만든 곡이지만 앨범과 어울리는지 냉정하게 판단해야 한다고 생각했다"고 밝혔으나, 멤버들의 적극적인 추천으로 최종 수록됐다.'아리랑' 발매 이후 '인투 더 선'은 해외 주요 매체들의 호평을 받았다. 미국 일간지 뉴욕타임스는 "최면을 거는 듯 마음을 편안하게 만드는 곡"이라고 평가했고, 음악 전문지 롤링스톤은 "가성 화음과 반짝이는 템포가 방탄소년단의 무한한 가능성을 보여준다"고 평했다. 영국 BBC 역시 "실험적이면서도 흥미로운 곡으로 디지털 효과를 통해 신비로운 분위기를 더했다"고 소개한 바 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)