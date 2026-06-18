손가락 출혈 딛고 6이닝 버틴 다저스 오타니, 시즌 7승째 수확

▲ 오타니

'슈퍼스타' 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)가 오른쪽 중지 출혈에도 마운드를 지키면서 올 시즌 7승째를 따냈습니다.오타니는 18일(한국 시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 탬파베이 레이스와 홈 경기에 선발 등판해 6이닝 동안 삼진 5개를 잡고 안타 7개, 볼넷 1개를 내줘 4실점을 해 시즌 7승째를 수확했습니다.오타니는 이날 올 시즌 개인 한 경기 최다인 4실점을 기록했습니다.지난 11일 피츠버그 파이리츠전에서 6.2이닝 4실점(3자책점)으로 0점대 평균자책점이 깨졌던 오타니는 이날 경기 후 평균자책점이 1.06에서 1.47까지 올랐습니다.이날 투수로만 출전한 오타니는 4회초까지 무실점으로 틀어막았습니다.하지만 2-0으로 앞선 5회초 한꺼번에 4점을 내줬습니다.볼넷과 2루타로 만들어진 무사 2, 3루에서 테일러 월스에게 우익수 희생플라이, 후속 얀디 디아스에게 중전 안타를 내줘 2-2 동점을 허용했습니다.이어 1사 만루에선 후니오르 카미네로에게 3루수 땅볼로 1점을 더 내줬고, 리치 팔라시오스에게 우전 적시타를 맞아 2-4로 역전당했습니다.오타니는 계속된 위기에서 챈들러 심프슨을 3루수 앞 번트 땅볼로 처리하며 이닝을 끝냈습니다.오른쪽 중지에 출혈이 있던 오타니는 3-4로 뒤진 6회초를 삼자 범퇴로 막고 마운드에서 내려갔습니다.이후 다저스는 6회말 공격 때 1사 2루에서 프레디 프리먼의 결승 2점 홈런으로 재역전에 성공했습니다.오타니 역시 팀 승리를 위해 2사에서 미겔 로하스 타석 때 대타로 나섰지만 유격수 땅볼에 그쳤습니다.다저스는 1점 차 리드를 지키며 5-4로 이겼습니다.탬파베이 상대 3연전을 모두 이긴 다저스는 48승 27패로 내셔널리그(NL) 서부지구 1위를 지켰습니다.(사진=AP, 연합뉴스)