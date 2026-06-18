뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

BTS 공연 이틀간 부산에 11만 명 방문…관광 파급 효과 '대박'

유영규 기자
작성 2026.06.18 08:38 조회수
BTS 공연 이틀간 부산에 11만 명 방문…관광 파급 효과 '대박'
▲ 부산 아시아드 주경기장에서 지난 12일 펼쳐진 그룹 방탄소년단(BTS)의 부산 공연을 관람하기 위해 몰려든 BTS 팬덤(아미)이 거대한 물결을 이뤘다

부산시와 부산관광공사는 지난 12∼13일 부산 아시아드 주경기장에서 열린 'BTS 월드투어 아리랑 IN 부산' 공연을 계기로 추진한 '도시 전역 축제화 프로젝트'를 마무리했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.

이틀간 총 11만 명이 관람하며 부산이 명실상부한 글로벌 K-팝 공연 도시임을 전 세계에 각인시켰습니다.

티켓 없이 공연장을 찾은 팬들까지 더하면 실제 부산을 방문한 인파는 더 많았습니다.

시는 유관 기관과의 긴밀한 협조 체계로 공연 기간 중대 안전사고는 발생하지 않았다고 밝혔습니다.

11일부터 13일까지 외국인 관광객 3만 1천263명이 입국한 김해국제공항에서는 8천200명에게 기념품을 증정하고, 부산역 웰컴센터에서는 총 2만 6천245명이 다녀갔습니다.

해운대 구남로 러브송라운지에 10만 명, 부산항 제1부두 포트 빌리지 부산에 5만여 명, 광안리 해수욕장 드론 라이팅쇼에 5만 4천 명이 몰렸습니다.

공연 특수는 지역경제 전반의 소비 활성화로 이어졌습니다.

부산역·광안리·해운대의 관광기념품점 하루 평균 매출은 약 854만 원으로 전년 동월 대비 136% 증가했고 특히 14일에는 최고 매출 약 1천410만 원을 달성했습니다.

방탄소년단 테마 시티투어버스에는 705명이 탑승했으며, 부산 미식 가이드북 2천500부는 전량 소진됐습니다.

한꺼번에 많은 관광객이 몰리는 바람에 숙박업소가 턱없이 모자라자 시는 종교계·대학·공공기관과 협력해 템플스테이, 수련원, 시민 홈스테이 등으로 총 1천776명에게 숙식을 제공했습니다.

(사진=부산경찰청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지