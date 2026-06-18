홍명보 감독 멕시코전 자신감 표출…"우리 선수들 2002년 4강 넘기를"

▲ 2026 북중미 월드컵에 출전한 한국 축구 국가대표팀의 홍명보 감독이 멕시코전을 하루 앞둔 현지 시간 17일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 질문에 답하고 있다.

"우리 선수들이 2002년의 4강 기록을 넘기를 바랍니다."홍명보 한국 축구대표팀 감독이 멕시코와의 2026 북중미 월드컵 두 번째 경기를 앞두고 강한 자신감을 보였습니다.홍 감독은 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전을 하루 앞둔 18일(이하 한국 시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 기자회견에서 "체코전 첫 경기를 마지막까지 포기하지 않고 자기 역할을 충실히 하며 승리를 거뒀다. 선수들이 강한 자신감을 갖고 있다. 내일 경기장에 잘 나타나면 좋겠다"고 말했습니다.그는 또 "2002년 (한일 월드컵에서) 4강에 들었다. 우리 선수들이 그 기록을 넘으면 좋겠다"면서 "베스트 11 구상은 끝났다. 우리 선수들 모두 좋은 상태"라고 전했습니다.한국은 체코와의 1차전에서 2-1로 짜릿한 역전승을 거뒀습니다.다만 멕시코는 체코와 다른 팀입니다.더 빠르고, 기술적이고, 조직적입니다.국제축구연맹(FIFA) 랭킹도 멕시코 12위, 체코 44위로 격차가 큽니다.한국은 22위입니다.홍 감독은 "멕시코는 체코와 플레이 스타일 등 모든 게 다르다. 그 부분은 이번 주에 충분히 선수들과 공유했다"며 "상대가 분명히 굉장히 강하게 나올 것이고 우리는 그런 부분을 잘 대비해야 한다"고 말했습니다.한국은 조 추첨 전인 지난해 9월 멕시코와 미국에서 평가전을 가졌습니다.손흥민(LAFC), 오현규(베식타시)가 골을 넣으며 2-2 무승부를 거뒀습니다.홍 감독은 "(지난해 9월 평가전이) 우리에게 큰 도움이 될 거라 생각한다. 그 경기를 통해 얻은 것이 있었다"고 말했습니다.멕시코가 개최국인 만큼, 한국은 멕시코 팬들의 열정적인 응원과도 맞서야 합니다.홍 감독은 "선수들이 홈팀의 여러 이점에 대해 알고 있다. 우리 선수들은 많은 관중 앞에서 많이 뛰어봤다. 경기의 주도권과 리듬을 어느 시점에 찾아오느냐가 중요하다"고 말했습니다.그러면서 체코와의 1차전에서 한국을 응원해 준 멕시코 팬들을 향해 감사 인사를 전하기도 했습니다.홍 감독은 멕시코 공격진을 막아야 할 '철기둥' 김민재(뮌헨)의 중요성에 대해서는 "수비라는 게 한 사람의 능력도 중요하지만, 조직적인 면이 굉장히 중요하다"며 "상대 스트라이커 선수들이 순간적으로 뒤로 움직이면서 플레이한다. 순간적으로 놓칠 수도 있다. 그럴 때 수비 조직력과 선수 간 호흡이 중요하다"고 강조했습니다.이번 대회는 참가국이 48개국으로 늘어나면서 경기 간 준비 시간이 1주일 정도로 길어졌습니다.홍 감독은 "(1주일은) 선수들이 회복하기에도, 경기를 준비하는 데도 굉장히 충분한 시간이었다"면서도 "경기라는 게 항상 상대성이 있다. 준비한 대로 모든 게 나오지는 않는데, 변수들을 얼마만큼 경기하면서 제어할 수 있느냐가 굉장히 중요하다"고 말했습니다.한국과 멕시코의 북중미 월드컵 조별리그 2차전은 내일 오전 10시 과달라하라 스타디움에서 킥오프합니다.(사진=연합뉴스)