1. 미, 종전 MOU 공개…"60일 동안만 통행료 면제"



미국 정부가 14개 조항으로 이뤄진 이란과의 종전 양해각서 전문을 공개했습니다. 이란 재건 기금 3천억 원을 마련하고 호르무즈 해협 통행료는 60일 동안만 면제된다고 명시하는 등 금전적 지원 방안들이 대거 포함돼 있습니다.



2. 한반도·중동 문제 논의…트럼프 "필요한 역할 할 것"



G7 정상회의에 참석한 이재명 대통령이 트럼프 미국 대통령과 중동 정세와 한반도 문제를 논의했습니다. 트럼프 대통령은 한반도 문제와 관련해 필요한 역할을 하겠다는 뜻을 밝혔습니다.



3. '부부동반' 해외 출장…"외유성 특혜·혈세 낭비"



노태악 전 중앙 선관 위원장이 세 차례 해외 출장을 가면서 매번 부인을 동반한 걸로 SBS 취재 결과 확인됐습니다. 부인의 항공비와 숙박비도 나랏돈으로 처리해 놓고 선관위 공개 보고서엔 이런 사실을 숨겼습니다.



4. 멕시코전 하루 앞으로…'2차전 무승' 징크스 깬다



월드컵 축구대표팀이 개최국 멕시코와의 2차전을 앞두고 비공개 전술 훈련을 실시했습니다. 대표팀은 월드컵 2차전 무승 징크스를 깨고 사상 처음으로 예선 2경기 만에 조별리그 통과를 확정하겠단 각오입니다.