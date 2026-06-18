"5천500년 전 시베리아 수렵채집인도 페스트로 집단 사망"

▲ 페스트로 숨진 어린이 3명의 유해

인류 역사상 가장 치명적인 감염병 중 하나인 페스트가 농경사회와 도시 등장 훨씬 전인 5천500년 전 시베리아 신석기 수렵채집인 공동체에서 유행해 어린이를 중심으로 많은 사망을 초래한 것으로 밝혀졌습니다.덴마크 코펜하겐대 에스케 빌레르슬레우 교수와 영국 옥스퍼드대 루에어리드 매클라우드 박사 등 국제 연구팀은 18일 과학 저널 네이처(Nature)에서 동시베리아 바이칼호 인근 수렵채집인 공동묘지 4곳에서 발견된 인골의 DNA를 분석, 약 5천500년 전 발생한 두 차례의 페스트 유행 흔적을 확인했다고 밝혔습니다.빌레르슬레우 교수는 유전학적 증거와 고고학적 증거, 방사성탄소 연대측정 자료를 결합해 선사시대 수렵채집인 집단 내 페스트 유행을 재구성했다며 "이 결과는 가장 초기 형태 페스트 균주들도 이미 매우 치명적이었음을 보여준다"고 말했습니다.페스트는 역사적으로 수천만 명의 목숨을 앗아간 치명적 전염병으로 쥐와 벼룩, 인구 밀집 도시, 중세 유럽을 휩쓴 흑사병 대유행과 연관된 질병으로 알려져 있습니다.연구팀은 지금까지 확인된 가장 오래된 페스트 균주들은 약 5천300년 전 유럽 선사시대 인골에서 발견됐다며 이 균주에는 치명적인 선(腺)페스트를 일으키는 일부 주요 독성 인자가 없어 얼마나 치명적이었는지에 대한 논란이 있었다고 지적했습니다.연구팀은 이 연구에서 바이칼호 서쪽과 북쪽 지역의 공동묘지 4곳에 묻힌 후기 신석기 수렵채집인 46명의 치아 시료에서 고대 DNA를 추출해 분석했습니다.그 결과 조사 대상의 39%인 18명에게서 페스트 원인균(Yersinia pestis)이 검출됐습니다.이 같은 감염 검출률은 중세 페스트 집단매장지에서 보고된 수치보다 높은 수준이라고 연구팀은 밝혔습니다.방사성탄소 연대측정과 유전체 분석 결과 이 지역에서는 약 5천520~5천265년 전과 5천315~4천235년 전으로 추정되는 두 시기의 페스트 감염 사례가 확인됐습니다.연구팀은 감염자들의 친족관계와 사망 시기, 매장 양상 등을 종합 분석해 초기 페스트가 상당한 사망을 초래했음을 시사하는 증거를 확보했다고 설명했습니다.유전체 분석 결과 가족 단위로 감염 사례가 확인됐으며, 일부 무덤에서는 어린 자매와 사촌, 부모와 자녀 등 가까운 친족이 함께 매장된 사례가 발견됐습니다.연구팀은 특히 가장 규모가 큰 두 공동묘지는 어린이·청소년 사망자 비율이 비정상적으로 높고, 8~11세 어린이가 페스트 희생자의 상당수를 차지했다며 이는 인근 지역 공동묘지의 일반적 사망 양상과 매우 다른 것이라고 말했습니다.이어 이는 가족 단위 감염과 사람 간 전파가 있었음을 시사하며 첫 번째 유행은 한 세대 안에 발생했을 가능성이 크다고 설명했습니다.또 분석 결과 초기 페스트 균주에는 벼룩을 통한 선(腺)페스트 전파를 가능하게 하는 유전자(ymt)와 일부 주요 독성 인자가 없었다며 이는 벼룩을 매개로 한 전형적인 선페스트가 아니었을 가능성을 시사한다고 덧붙였습니다.유전체 분석에서는 이들 페스트 균주가 현재 알려진 모든 고대·현대 페스트 균주보다 더 오래된 계통에 속하는 것으로 확인됐습니다.연구팀은 당시 바이칼호 지역 수렵채집인들은 오늘날에도 페스트의 주요 자연 숙주인 마멋을 사냥했다는 고고학적 증거가 있다며 초기 유행은 감염된 마멋에서 사람으로 병원체가 넘어오는 인수공통감염병으로 시작했을 가능성이 높다고 밝혔습니다.매클라우드 박사는 "이 연구 결과는 현재까지 확인된 가장 오래된 페스트 유행 증거"라며 "이는 지금까지 알려진 것보다 훨씬 이른 시기에 페스트 유행했고 실제로 치명적이었음을 시사한다"고 말했습니다.이어 "이 결과는 높은 인구밀도와 농경생활이 페스트 대유행의 필수 조건이라는 기존 가설에도 도전하며, 인류 역사에서 인수공통감염병이 얼마나 오래전부터 중요한 역할을 해왔는지를 보여준다"고 덧붙였습니다.(사진=Vladimiri Bazaliiskii 제공, 연합뉴스)