"산책길에", "화장실 갔다가"…일상 공간 위협하는 일본 곰 습격

▲ 일본서 곰 피해가 급증하고 있다.

일본에서 주민들이 주거지 인근 생활공간에서 곰에게 습격당하는 사고가 이어지고 있습니다.아침 산책을 하거나 집 마당 화장실을 이용하던 주민이 다치는 등 일상의 공간까지 곰이 출몰하며 사고로 이어지고 있지만, 당국은 마땅한 대책을 내놓지 못하고 있어 불안이 커지고 있습니다.17일 요미우리신문 등에 따르면 이날 오전 6시 이시카와현 고마쓰시의 한 주택가 인근 농경지에서 산책 중이던 80대 남성이 곰의 공격을 받았습니다.이 남성은 머리와 얼굴 등을 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.사고 발생 지역이 주택가와 가까운 탓에 당국은 주민과 학생들의 안전을 위해 반경 2㎞ 이내에 있는 초·중학교 2곳의 체육 등 모든 야외 수업을 전격 취소했습니다.현지 경찰과 지자체는 기동 순찰을 강화하며 주민들에게 주의를 당부했습니다.앞서 오전 4시 40분에는 나라현 시모키타야마무라의 산간 마을에서 60대 남성이 곰에게 물려 머리와 얼굴에 큰 상처를 입었습니다.아사히신문은 이 남성이 주택 부지 내에 있는 실외 화장실에서 나오던 중 몸길이 약 150㎝ 크기의 곰과 갑자기 맞닥뜨리면서 화를 당했다고 전했습니다.남성은 얼굴 등에 피를 흘린 채 병원으로 긴급 이송됐습니다.신고받은 마을 공무원과 지역 수렵인 단체가 대대적인 수색에 나섰으나 곰을 포획하는 데 실패했습니다.이처럼 익숙한 생활공간까지 곰이 잇달아 출몰하면서 주민들의 공포감이 커지고 있으나, 총기 사용 제한과 전문 인력 부족 등으로 인해 당국 역시 실효성 있는 대책 마련에 어려움을 겪고 있습니다.