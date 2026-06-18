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"산책길에", "화장실 갔다가"…일상 공간 위협하는 일본 곰 습격

유영규 기자
작성 2026.06.18 05:23 조회수
"산책길에", "화장실 갔다가"…일상 공간 위협하는 일본 곰 습격
▲ 일본서 곰 피해가 급증하고 있다.

일본에서 주민들이 주거지 인근 생활공간에서 곰에게 습격당하는 사고가 이어지고 있습니다.

아침 산책을 하거나 집 마당 화장실을 이용하던 주민이 다치는 등 일상의 공간까지 곰이 출몰하며 사고로 이어지고 있지만, 당국은 마땅한 대책을 내놓지 못하고 있어 불안이 커지고 있습니다.

17일 요미우리신문 등에 따르면 이날 오전 6시 이시카와현 고마쓰시의 한 주택가 인근 농경지에서 산책 중이던 80대 남성이 곰의 공격을 받았습니다.

이 남성은 머리와 얼굴 등을 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.

사고 발생 지역이 주택가와 가까운 탓에 당국은 주민과 학생들의 안전을 위해 반경 2㎞ 이내에 있는 초·중학교 2곳의 체육 등 모든 야외 수업을 전격 취소했습니다.

현지 경찰과 지자체는 기동 순찰을 강화하며 주민들에게 주의를 당부했습니다.

앞서 오전 4시 40분에는 나라현 시모키타야마무라의 산간 마을에서 60대 남성이 곰에게 물려 머리와 얼굴에 큰 상처를 입었습니다.

아사히신문은 이 남성이 주택 부지 내에 있는 실외 화장실에서 나오던 중 몸길이 약 150㎝ 크기의 곰과 갑자기 맞닥뜨리면서 화를 당했다고 전했습니다.

남성은 얼굴 등에 피를 흘린 채 병원으로 긴급 이송됐습니다.

신고받은 마을 공무원과 지역 수렵인 단체가 대대적인 수색에 나섰으나 곰을 포획하는 데 실패했습니다.

이처럼 익숙한 생활공간까지 곰이 잇달아 출몰하면서 주민들의 공포감이 커지고 있으나, 총기 사용 제한과 전문 인력 부족 등으로 인해 당국 역시 실효성 있는 대책 마련에 어려움을 겪고 있습니다.
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