'슈퍼스타' 호날두 앞장 세운 포르투갈, 콩고와 1대 1 무승부

▲ 호날두에게 유니폼 사인을 부탁하는 포르투갈 축구 팬들이 경기장에서 응원하는 모습

'슈퍼스타' 크리스티아누 호날두가 앞장선 포르투갈 축구 대표팀이 콩고민주공화국(이하 콩고)과 승부를 가리지 못하며 단단히 자존심을 구겼습니다.포르투갈(FIFA 랭킹 5위)은 18일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 K조 1차전에서 콩고(46위)와 1-1로 비겼습니다.우승 후보로도 거론되는 포르투갈은 객관적 전력에서 약체로 평가받는 콩고를 상대로 고전하며 뼈아픈 무승부를 기록해 체면을 깎였습니다.포르투갈 대표팀의 '캡틴' 호날두는 4-2-3-1 전술의 최전방 스트라이커로 선발 출전하며 월드컵 출전 경기 수를 '23'으로 늘렸습니다.통산 6번째 월드컵 본선 무대를 밟으며 리오넬 메시(아르헨티나)에 이어 6개 대회에 출전한 역대 두 번째 선수가 됐으나 공격 포인트는 추가하지 못했습니다.초반부터 거세게 압박한 포르투갈은 이른 시간 선제골을 터뜨렸습니다.왼쪽 측면에서 페드루 네투가 정교한 크로스를 올렸고, 이를 주앙 네베스가 문전 헤더로 마무리하며 골망을 흔들었습니다.그러나 포르투갈은 이후 패스 횟수 490-119로 압도적인 점유율을 차지하고도 좀처럼 슈팅 기회를 만들어내지 못하는 답답한 흐름을 보였습니다.전반전 전체 슈팅 시도에서 2-6으로 밀렸고, 유효 슈팅은 득점으로 연결된 단 한 차례에 불과했습니다.오히려 역습으로 동점을 노리는 콩고에 쉽게 기회를 헌납하다가 전반 추가시간 막판 결국 일격을 당하고 말았습니다.전반 50분, 코너킥 상황에서 콩고의 극적인 동점골이 터졌습니다.아르튀르 마수아쿠가 올린 크로스를 문전에 있던 요안 위사가 포르투갈 수비진의 견제를 거의 받지 않은 채 자유롭게 솟아올라 타점 높은 헤더로 연결해 골대를 갈랐습니다.콩고가 '콩고민주공화국'이라는 국명으로 기록한 월드컵 첫 득점이었습니다.1-1로 팽팽하게 맞선 후반 10분, 포르투갈은 환상적인 추가골을 터뜨리는 듯했으나 오프사이드 판정으로 아쉬움을 삼켰습니다.브루누 페르난드스가 페널티 박스 안으로 길게 넘겨준 크로스를 네베스가 가슴으로 받아 떨어뜨렸고, 공은 주앙 칸셀루 앞으로 향했습니다.칸셀루는 바이시클 킥으로 연결해 골문 상단 구석에 정확히 꽂아 넣었습니다.하지만 곧바로 부심의 깃발이 올라갔고, 득점은 인정되지 않았습니다.후반 23분에는 경기 내내 슈팅을 하나도 기록하지 못하던 호날두에게 마침내 득점 기회가 찾아왔습니다.교체 투입된 프란시스쿠 콘세이상이 페널티 박스 안으로 침투한 뒤 문전에 있던 주장 호날두에게 컷백 패스를 내줬습니다.하지만 호날두가 정확한 슈팅 타이밍을 잡지 못했고, 무리하게 발을 갖다 댄 공은 골대 오른쪽으로 벗어났습니다.호날두는 5분 뒤에도 페르난데스가 내준 컷백 패스를 슈팅으로 연결했으나, 이마저도 골문을 빗나가며 또 한 번 체면을 구겼습니다.이후로도 콩고는 끝까지 끈끈한 수비를 유지했고, 포르투갈은 좀처럼 그 수비벽을 뚫지 못했습니다.포르투갈은 후반 들어 공격의 고삐를 당기며 패스 횟수 765-253으로 3배 가까이 앞서는 등 압도적인 점유율을 가져갔으나, 전체 슈팅 수에서는 5-8(유효슈팅 1-2)로 여전히 밀리며 끝내 자존심 회복에 실패했습니다.'영원한 라이벌' 메시가 전날 알제리와의 북중미 월드컵 조별리그 J조 1차전에서 해트트릭 원맨쇼를 펼치며 3-0 승리를 이끈 것과 대조적으로, 호날두는 이날 경기 흐름에 거의 영향을 미치지 못했습니다.풀타임을 소화했음에도 슈팅 3회에 그쳤고, 이마저도 모두 골문을 빗나가고 말았습니다.한편, 콩고는 우승 후보를 상대로 월드컵 역사상 첫 득점과 값진 무승부의 기쁨을 만끽했습니다.콩고는 이번 북중미 월드컵 대륙 간 플레이오프까지 치르는 치열한 경쟁 끝에 자메이카를 따돌리고 1974년 서독 대회 이후 52년 만에 본선 무대에 합류했습니다.1974년 대회에는 '자이르(Zaire)'라는 국명으로 출전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)