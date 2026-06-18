핀란드, '핵무기 금지 규정' 폐기…'러시아 억지력 확보' 노려

▲ 러시아 국경을 접하는 핀란드 (자료사진)

북유럽 국가 핀란드가 1980년부터 이어 온 '핵무기 금지' 규정을 폐기했습니다.핀란드는 이제 국가 방위를 위해 필요할 경우, 핀란드 영토 내에서 핵무기의 수입·운용·공급·보유를 할 수 있습니다.핀란드 의회는 현지시간 17일, 핵무기 금지 규정을 해제하는 내용의 법안을 표결에 부쳐 찬성 125표, 반대 61표로 통과시켰습니다.핀란드 정부는 이번 법 개정은 불확실성이 커진 국제 안보 환경에서 억지력을 강화하기 위한 것이라고 설명하면서도 자국 영토에 핵무기를 영구적으로 배치할 계획은 없다고 강조했습니다.안티 하카넨 국방장관은 이번 조치가 "핀란드 안보에 필수적"이라며 강조하며 "핀란드의 국방력을 강화하고 북대서양조약기구(NATO)의 핵 억지력을 핀란드를 보호하는 수단으로 최대한 활용할 수 있게 됐다"고 설명했습니다.이번 입법으로 핀란드의 핵무기 관련 규정은 다른 나토 회원국과 유사성이 더 커지게 됐습니다.핀란드의 이러한 움직임은 우크라이나전 발발 이후 심화한 러시아의 현존 위협에 대한 억지력 확보를 위는 것으로 풀이됩니다.러시아와 1천300km가 넘는 국경을 맞대고 있는 핀란드는 지난 2023년, 수십 년간 이어 온 중립국 지위를 포기하고 나토에 가입했습니다.