경기장서 조롱당한 한국인…FIFA가 공식 초청

먼저 월드컵 경기장에서 인종차별을 당했던 한국인 인플루언서가 FIFA의 공식 초청을 받게 됐다고요?



네, FIFA가 직접 나서 혐오와 차별에 반대하는 메시지를 전하기로 한 건데요.



FIFA는 한국인 인플루언서 A 씨를 내일 멕시코 과달라하라에서 열리는 한국과 멕시코 경기에 공식 초청했다고 밝혔습니다.



경기 당일이 '세계 혐오 표현 대응의 날'인 만큼, A 씨와 함께 경기장에서 존중과 포용의 메시지를 전 세계에 전달하겠다고 초청 배경을 설명했는데요.



앞서 A 씨는 한국과 체코의 경기 도중 한 멕시코 남성으로부터 이른바 '눈 찢기' 제스처를 당해 인종차별 피해를 입었고 관련 영상이 SNS를 통해 빠르게 확산하면서 비판이 커졌습니다.



논란이 커지자 해당 남성은 결국 공개 사과와 함께 자신이 맡고 있던 협회 회장직에서도 물러났는데요.



FIFA 역시 가해자의 월드컵 티켓팅 계정을 차단하고, 모든 형태의 인종차별과 혐오 행위를 강력히 규탄한다고 밝혔습니다.



(화면출처 : 인스타그램 @inocat_t)