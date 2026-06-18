이 대통령, 트럼프 서명용 펜 선물받아…골프 약속도

▲ 이재명 대통령이 공개한 서명용 펜

이재명 대통령이 주요 7개국(G7) 정상회의에서 만난 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 서명용 펜을 선물 받고, 골프도 함께 하기로 약속했습니다.이 대통령은 오늘(18일), 자신의 SNS에 트럼프 대통령과 함께 찍은 사진을 첨부하고 "어제 저녁 트럼프 대통령님과 만찬을 함께 하며 약 90분 간 한반도 평화와 한미관계를 놓고 속 깊은 이야기를 나누고 많은 진전이 있었다"고 적었습니다.그러면서, "오늘 마지막 오찬에서는 지금까지 사용하고 있던 서명용 펜을 제게 선물로 주셨다"며, "아마도 처음 정상회담 때 제가 쓰던 펜을 선물 받은 기억 때문이 아닐까 생각된다"고 적었습니다.지난해 8월, 이 대통령은 백악관에서 열린 한미정상회담 직전 백악관 방명록 작성에 사용한 자신의 서명용 펜을 트럼프 대통령에게 선물했습니다.트럼프 대통령은 당시 이 대통령의 펜을 유심히 보며 'nice pen'이라며, 관심을 표했고, 이 대통령은 즉석에서 펜을 선물했습니다.이 대통령은 SNS에 또, "어제 만찬 때 골프 이야기를 하며 우리 부부와 골프를 함께 하겠다고 하여 아내가 손가락 걸고 약속을 받았는데, 오늘 오찬 후 헤어지면서 다시 골프를 꼭 함께 하자고 하셨다"고 밝혔습니다.그러면서, "지나가는 말인줄 알았는데 준비를 해야할 것 같다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 "각별히 관심 가져주신 트럼프 대통령님께 감사드린다"며, "한미관계는 안정되고 영원하다"고 강조했습니다.이 대통령은 G7 정상회의 공식 만찬에서 트럼프 대통령과 한미동맹, 중동 정세, 한반도 문제 등을 주제로 환담을 나눴습니다.이 과정에서 트럼프 대통령은 "한반도 문제 진전을 위해 필요한 역할을 해 나가겠다"며 강력한 의지를 표명했다고 청와대는 전했습니다.(사진=이재명 대통령 X 캡처, 연합뉴스)