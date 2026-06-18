역시 '축구의 신'…첫 경기부터 '해트트릭' 폭발

<앵커>



축구의 신으로 불리는 아르헨티나의 리오넬 메시가 첫 경기부터 강렬한 존재감을 뽐냈습니다. 알제리를 상대로 해트트릭을 폭발시키며, 각종 기록을 갈아 치우고, 아르헨티나 2연패 도전에 시동을 걸었습니다.



유병민 기자입니다.



<기자>



사상 최초로 6번째 월드컵 무대를 밟은 메시는 39살의 나이에도 공만 잡으면 눈부셨습니다.



전반 5분 만에 뒷공간을 파고들어 골망을 흔든 이 장면이 간발의 차로 오프사이드 판정을 받았지만, 전반 17분에는 미드필드로 자리를 옮겨 통렬한 왼발 중거리슛으로 골망을 흔들어 경기장을 열광의 도가니로 만들었습니다.



송곳같은 슈팅에 지네딘 지단의 아들인 알제리 골키퍼 루카 지단도 손을 쓰지 못했습니다.



후반에도 메시의 원맨쇼였습니다.



후반 15분 알리스터의 중거리 슛을 골키퍼가 쳐내자 잽싸게 달려들어 가볍게 마무리했습니다.



수비수들과 간격을 유지하며 상황을 지켜보다 기다렸다는 듯 뛰어들어 허를 찔렀습니다.



그리고 후반 31분 다시 한번 날카로운 왼발슛으로 골망을 흔들며 해트트릭을 완성했습니다.



수비수 4명이 앞에서 달려들었지만, 정교하게 그 틈으로 찔러 넣었습니다.



A매치 통산 200번째 경기에서 120번째 골을 뽑아낸 메시는 사실상 승부가 갈린 후반 35분 교체됐고, 팬들은 기립박수와 함께 역사상 최고의 선수를 의미하는 'GOAT'를 외쳤습니다.



[G.O.A.T 역사상 최고의 선수]



메시는 평점 10점 만점을 받으며 3대 0 완승을 이끌었습니다.



[리오넬 메시/아르헨티나 국가대표 : 다행히 몸 상태가 좋아서 제가 좋아했던 방식대로 경기장 안에서 즐겼습니다.]



3골을 보탠 메시는 월드컵 통산 16골로 독일 클로제의 최다 골과 어깨를 나란히 했고, 종전 호날두의 33세를 넘어 월드컵 최고령 해트트릭의 주인공이 됐습니다.



또 축구 황제 펠레를 넘어 월드컵 통산 최다 공격포인트 24개로 신기록을 썼습니다.



[리오넬 메시/아르헨티나 국가대표 : (기록이) 자랑스럽긴 하지만, 저에게 큰 의미가 있지는 않습니다. 숫자는 통계로 남을 뿐입니다.]



메시의 기록 행진과 함께 2회 연속의 장도에 나서는 아르헨티나는 오스트리아와 2차전을 갖습니다.



(영상편집 : 장현기, 디자인 : 강윤정)