[단독] 해외 출장마다 배우자 동행…나랏돈 쓰고 '비공개'

<앵커>



투표용지 부족 사태로 사퇴한 노태악 전 중앙선관위원장이 재임 중 3차례 해외로 출장을 가면서 매번, 부인을 동반했던 것으로 드러났습니다. 부인의 항공비와 숙박비 등의 비용도 나랏돈으로 처리했습니다. 하지만, 선관위는 외부 공개 보고서엔 이런 사실을 숨겼습니다.



고정현 기자의 보도입니다.



<기자>



6·3 지방선거 7개월 전인 지난해 11월, 중앙선거관리위원회의 노태악 당시 위원장과 직원 3명, 그렇게 4명이 덴마크와 스웨덴으로 8박 10일 동안 해외 출장을 다녀왔다면서 선관위가 홈페이지에 공개한 보고서입니다.



출장 목적은 선거제도 발전 방향 등의 논의였습니다.



그런데 주덴마크한국대사관 방문과 관저 만찬 사진 속, 노 당시 위원장 옆에 한 여성이 찍혀 있습니다.



누굴까.



SBS가 입수한 대외비 출장 계획서입니다.



출장자 명단 중 노 당시 위원장의 비고란에 '부부동반'이라고 기록돼 있습니다.



선관위가 외부로 공개한 보고서엔 출장자가 4명인 걸로 적혀 있었지만, 실제론 노 당시 위원장의 부인까지 모두 5명이었던 걸로 확인된 겁니다.



나랏돈 9천53만 원이 투입된 출장 예산의 내역도 확인해 봤습니다.



비즈니스클래스 항공비가 2명분으로 돼 있고, 숙박비도 4명 아닌 5명으로 정산돼 있습니다.



노태악 전 위원장이 독일과 에스토니아를 방문했던 2024년 11월 해외 출장은 어땠을까.



예산 7천190만 원이 들었는데, 역시 '부부동반'이었습니다.



선관위는 이때도 외부로 공개한 출장 보고서엔 이런 사실을 기재하지 않았습니다.



대법관이기도 했던 노 전 위원장은 중앙선관위원장으로 재임한 4년 동안 3차례 해외 출장을 다녀왔는데, 모두 부부동반이었던 걸로 확인됐습니다.



[양부남/민주당 의원 : 본연의 선거 관리 업무는 소홀히 한 채, '해외 기관 교류'를 명목으로 부부동반 출장을 챙긴 것은 명백한 외유성 특혜이자 국민 혈세 낭비입니다.]



덴마크-스웨덴 출장 보고서엔 노 전 위원장이 만난 현지 인사들이 덴마크 코펜하겐 시청 국장, 스웨덴 선거관리청 팀장 등 실무진 위주였던 걸로 기록돼 있습니다.



국가 의전 서열 5위의 격엔 안 맞는단 지적도 나옵니다.



일정도 하루에 한두 개가 전부였는데, 그마저도 한국전쟁 참전 기념비에 헌화만 하고 끝난 날까지 있었습니다.



선관위는 '부부동반 출장'에 대해 "헌법기관장으로서 지위와 역할에 상응하는 예우를 고려할 필요가 있어 예산 편성 때부터 배우자 예산을 편성했다"며 "관례를 따랐지만, 앞으론 국민 눈높이에 맞게 운영하겠다"고 밝혔습니다.



외부 공개 보고서에 그런 사실을 안 적었던 건 배우자는 공무원이 아니기 때문이라고 했습니다.



SBS는 노 전 위원장의 해명을 듣기 위해서 연락을 취했지만, 연락이 닿지 않았습니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 신세은, 그래픽 : 최진회)