뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

제미나이 인텔리전스 때문에 시작된 스마트폰 급나누기? 안드로이드 생태계 책임자와 인터뷰했습니다 / 오목교 전자상가

작성 2026.06.19 10:54 조회수
PIP 닫기
지금 안드로이드 스마트폰 생태계는
역사상 가장 기묘한 모순에 직면해 있습니다.

AI 열풍으로 서버용 D램 생산이 쏠리면서
스마트폰 범용 메모리 가격이 그야말로 폭등했기 때문인데요.
저가형 제조사들은 신제품의 램을
오히려 다운그레이드하는 눈물겨운 버티기에 들어갔을 정도입니다.

그런데 재밌는 건 이 상황을 만든 주동자가 바로 '구글'이라는 점입니다.
제미나이(Gemini)로 AI 전쟁을 촉발해
메모리 값을 끌어올린 당사자이면서,
동시에 메모리 폭등으로 신음하는
안드로이드 진영을 구해야 하는 수장이기도 하니까요.

"이 모순된 상황에서 구글은 도대체 무슨 생각을 하고 있을까?"
그 해답을 듣기 위해 오목교 전자상가가
구글 I/O 현장에서 안드로이드 생태계의 총괄 수장,
사미르 사맛(Sameer Samat) 부사장을 직접 만나 물었습니다!

(기획: 하현종 / 연출: 박경흠 / 조연출: 김려원, 천세연 / 촬영: 유세훈 / 편집: 정혜수 / 브랜드 디자인: 김태화 / 음악: 김지원)

(SBS 스브스뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
IT 지식 초특가 세일! 오직 오목교 전자상가에서만! 오목교 전자상가
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지