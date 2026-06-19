제미나이 인텔리전스 때문에 시작된 스마트폰 급나누기? 안드로이드 생태계 책임자와 인터뷰했습니다 / 오목교 전자상가

지금 안드로이드 스마트폰 생태계는

역사상 가장 기묘한 모순에 직면해 있습니다.



AI 열풍으로 서버용 D램 생산이 쏠리면서

스마트폰 범용 메모리 가격이 그야말로 폭등했기 때문인데요.

저가형 제조사들은 신제품의 램을

오히려 다운그레이드하는 눈물겨운 버티기에 들어갔을 정도입니다.



그런데 재밌는 건 이 상황을 만든 주동자가 바로 '구글'이라는 점입니다.

제미나이(Gemini)로 AI 전쟁을 촉발해

메모리 값을 끌어올린 당사자이면서,

동시에 메모리 폭등으로 신음하는

안드로이드 진영을 구해야 하는 수장이기도 하니까요.



"이 모순된 상황에서 구글은 도대체 무슨 생각을 하고 있을까?"

그 해답을 듣기 위해 오목교 전자상가가

구글 I/O 현장에서 안드로이드 생태계의 총괄 수장,

사미르 사맛(Sameer Samat) 부사장을 직접 만나 물었습니다!



(기획: 하현종 / 연출: 박경흠 / 조연출: 김려원, 천세연 / 촬영: 유세훈 / 편집: 정혜수 / 브랜드 디자인: 김태화 / 음악: 김지원)



(SBS 스브스뉴스)