구글에게 참교육 받은 애플 AI 근황 / 오목교 전자상가

이번 WWDC 2026은 새로운 디자인보다

애플 인텔리전스의 재정비에 초점이 맞춰졌습니다.



에어팟 이퀄라이저, 알림 음량 개별 조절,

리퀴드 글래스 투명도 설정, 앱 실행 속도 개선처럼

체감형 변화도 적지 않습니다.



특히 CPU 스케줄링 개선과

사전 로딩을 통한 실행 속도 향상은

매일 쓰는 아이폰 경험을 바꾸는 요소입니다.



그러나 가장 큰 변화는 Siri입니다.

새 Siri는 사용자의 개인 데이터를 바탕으로 맥락을 파악하고,

필요한 정보를 골라 답하는 형태로 진화했습니다.



단순히 웹을 검색하는 도구가 아니라

메시지, 메일, 사진, 노트 안의 정보를 연결해

질문의 의도를 읽는 AI 비서에 가까워졌습니다.



여기에 구글 제미나이와의 협력 구조도 중요한 관전 포인트입니다.

애플은 구글 모델을 그대로 쓰는 대신

자체 애플 파운데이션 모델을

제미나이의 우수한 결과물로 다듬는 방식을 택했습니다.



이른바 증류에 가까운 전략으로,

부족했던 자체 AI 성능을 빠르게 끌어올리려는 시도입니다.

말로 단축어를 만드는 기능은

일반 사용자에게 자동화의 문턱을 낮춰줄 가능성이 큽니다.



반면 향상된 Siri 음성이 일부 고사양 아이폰에만 제공되는 이유는

온디바이스 AI와 메모리 한계라는 현실을 드러냅니다.



기대와 한계가 동시에 보이는 발표였지만,

애플이 다음 챕터를 AI로 쓰겠다는 의지만큼은 분명해 보입니다.



(기획: 하현종 / 연출: 박경흠 / 조연출: 김려원, 천세연, 양기창 인턴, 오태현 인턴 / 기술: 유세훈 / 촬영: 박경흠, 유세훈 / 편집: 채현서 / 브랜드 디자인: 김태화 / 음악: 김지원)



(SBS 스브스뉴스)