참정권을 보장하는 "산업용 라벨 프린터" 앱손 CW-C4040 리뷰 / 오목교 전자상가

전국 어디서든 해당 지역 후보가 인쇄된

사전투표 용지는 어떻게 즉석에서 만들어질까요?



앱손 CW-C4040은

원래 산업 현장의 라벨 제작을 위해

개발된 컬러 라벨 프린터입니다.



제품 성분표, 바코드, 경고 문구와 같이

종류가 다양하고 수시로 변경되는 라벨을

현장에서 바로 출력할 수 있는 것이 핵심 경쟁력이죠.



필요한 디자인을 필요한 수량만큼만

생산할 수 있다는 점에서

산업 현장에서 높은 활용도를 보입니다.



이번 콘텐츠에서는 이러한 장비가

사전투표 현장에서 활용될 수 있는 이유와 함께

실제 구조와 작동 원리를 소개합니다.



롤 타입 용지 공급 방식, 4색 안료 잉크 시스템,

자동 절단 기능, 빠른 출력 성능까지

직접 확인할 수 있습니다.



특히 피에조 소자를 활용한 PrecisionCore 헤드가

어떻게 고품질 출력을 구현하고

노즐 이상을 감지하는지 살펴보며,

우리가 미처 몰랐던 산업용 잉크젯 기술의 세계를 조명해보았습니다!



(기획: 하현종 / 연출: 박경흠 / 조연출: 천세연, 오태현 인턴 / 기술: 채현서 / 촬영: 정훈 / 편집: 채현서 / 브랜드 디자인: 김태화 / 음악: 김지원)



(SBS 스브스뉴스)