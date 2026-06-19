뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

참정권을 보장하는 "산업용 라벨 프린터" 앱손 CW-C4040 리뷰 / 오목교 전자상가

작성 2026.06.19 10:53 조회수
PIP 닫기

전국 어디서든 해당 지역 후보가 인쇄된 
사전투표 용지는 어떻게 즉석에서 만들어질까요? 

앱손 CW-C4040은 
원래 산업 현장의 라벨 제작을 위해 
개발된 컬러 라벨 프린터입니다. 

제품 성분표, 바코드, 경고 문구와 같이 
종류가 다양하고 수시로 변경되는 라벨을 
현장에서 바로 출력할 수 있는 것이 핵심 경쟁력이죠. 

필요한 디자인을 필요한 수량만큼만 
생산할 수 있다는 점에서 
산업 현장에서 높은 활용도를 보입니다. 

이번 콘텐츠에서는 이러한 장비가 
사전투표 현장에서 활용될 수 있는 이유와 함께 
실제 구조와 작동 원리를 소개합니다. 

롤 타입 용지 공급 방식, 4색 안료 잉크 시스템, 
자동 절단 기능, 빠른 출력 성능까지 
직접 확인할 수 있습니다.

특히 피에조 소자를 활용한 PrecisionCore 헤드가 
어떻게 고품질 출력을 구현하고 
노즐 이상을 감지하는지 살펴보며, 
우리가 미처 몰랐던 산업용 잉크젯 기술의 세계를 조명해보았습니다!

(기획: 하현종 / 연출: 박경흠 / 조연출: 천세연, 오태현 인턴 / 기술: 채현서 / 촬영: 정훈 / 편집: 채현서 / 브랜드 디자인: 김태화 / 음악: 김지원)

(SBS 스브스뉴스)

Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
IT 지식 초특가 세일! 오직 오목교 전자상가에서만! 오목교 전자상가
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지