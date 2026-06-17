[날씨/XR] 올해 첫 폭염특보…체감온도 34도까지 올라

연일 뜨거운 날씨가 이어지는 가운데 내일(18일)은 일부 영남 지역에 올해 첫 폭염특보가 내려지겠습니다.



특보가 발효될 지역은 대구와 경북 경산, 예천 이렇게 세 군데인데요.



폭염주의보는 체감 온도가 33도 이상인 날이 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때 내려집니다.



내일 경북 경산의 낮 기온을 볼까요?



체감온도가 34도까지 오르겠고요, 실제 기온도 33도 예상됩니다.



서울은 특보가 내려지지는 않았지만, 모레까지 30도를 웃도는 더위가 이어지겠습니다.



더위에 지치지 않도록 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



내일도 대기가 불안정한 가운데 내륙 곳곳에 소나기가 예보됐습니다.



비의 양은 5에서 최고 30mm 정도 예상됩니다.



오늘도 대기가 불안정한 가운데 충청과 호남 지역을 중심으로 강한 소나기구름이 발달했는데요.



내일 새벽까지 전국 곳곳에 시간당 20, 30mm의 강한 소나기가 내릴 수 있어 안전사고에 주의하셔야겠습니다.



내일 자세한 기온 살펴보겠습니다.



서울이 아침에 21도로 오늘과 비슷하겠고요, 낮 기온도 서울이 31도, 대구는 33도까지 오르겠습니다.



주 후반에는 날이 흐려지겠는데요.



금요일에 제주와 전남, 경남을 시작으로 토요일에는 전국에 비가 한차례 내리겠습니다.



비가 내리면서 더위도 한풀 꺾이겠습니다.



(남유진 기상캐스터)