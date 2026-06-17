이 대통령 요청에 "노력하겠다"…트럼프와 '30초 대화'

<앵커>



프랑스 G7 정상회에 참석한 이재명 대통령이 트럼프 미국 대통령과 짧은 대화를 나눴습니다. 이 대통령은 북한 문제 해결을 위해 미국이 주도적 역할을 해줄 것을 요청했고, 트럼프 대통령은 노력하겠다고 답한 것으로 전해졌습니다.



스위스 제네바에서 강청완 기자입니다.



<기자>



프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국, G7 정상회의에 참석한 이재명 대통령.



각국 정상들과 기념 촬영을 한 뒤 앞줄에 선 트럼프 미국 대통령과 인사하고 대화를 나눕니다.



30초 동안 이어진 대화에서 트럼프 대통령은 이 대통령에게 남북 관계의 근황을 물었고, 이 대통령은 트럼프 대통령에게 중동전쟁을 해결한 것처럼 북한 문제의 평화적 해결을 주도해 달라고 요청했습니다.



이에 트럼프 대통령은 북한 문제의 해결을 위해 노력하겠다는 뜻을 밝혔다고, 청와대가 전했습니다.



G7 정상회의를 앞두고, 이 대통령과 트럼프 대통령의 양자회담 가능성에 관심이 쏠렸지만, 단독회담 아닌 즉석만남을 통해서 북한 문제를 이야기한 모양새입니다.



이후 친교 일정으로 마련된 음악회에 앞서 이 대통령은 부인 김혜경 여사를 트럼프 대통령에게 소개했고,



[이재명 대통령 : 제 아내입니다.]



정상 만찬에서는 두 정상이 옆자리에 앉아 관심사를 논의했다고 청와대는 밝혔습니다.



캐나다의 차세대 잠수함 사업자 선정을 앞두고, 캐나다 총리와 G7 현지에서 회담한 이 대통령은, "방산 강국인 한국이 캐나다의 안보 역량 강화에 기여할 준비가 돼 있다"며 한국 업체의 수주를 위해 지원했습니다.



[이재명 대통령 : 서로 협력할 게 많으니까 오늘 어떤 협력을 더 구체적으로 할지 한번 논의해 보기로 하죠.]



G7 정상회의를 끝으로 열흘간의 유럽 순방 일정을 모두 마친 이재명 대통령은 잠시 후 귀국길에 오릅니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 남일, 디자인 : 서승현)