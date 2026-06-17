국민의힘, 7곳 선거소청…민주 "장동혁 방탄 소청"

<앵커>



6·3 지방선거의 투표용지 부족 사태와 관련해 국민의힘이 선거소청을 제기할 대상 시도를 7곳으로 정리했습니다. 자세한 내용 국회 연결해서 알아보겠습니다.



김관진 기자, 6곳이다, 9곳이다, 내부 논란이 많았는데, 결국, 7곳으로 정한 건가요?



<기자>



지방선거 소청의 시한은 오늘(17일)인데요.



국민의힘은 오후 늦게 끝난 의원총회를 통해 서울, 경기, 인천, 부산, 울산, 광주, 충북 등 7곳에 대해서 선거소청을 하기로 했습니다.



어제만 해도 대구, 경남까지 9곳에 내기로 했었는데, 국민의힘이 이긴 그 2곳은 뺀 겁니다.



장동혁 대표는 의원총회에서 어디서 추가로 문제가 드러날지 모른다면서 전국 16개 시도 모두를 대상으로 삼자고 주장했는데요.



반면 새로 취임한 정점식 원내대표는 투표 지연 또는 중단 지역으로 한정해 소청하자고 의견을 달리했습니다.



3시간에 걸친 의원들의 논쟁 끝에, 결국 정 원내대표 안으로 정리된 겁니다.



<앵커>



그런데 실제로는 이 지역이 더 늘어날 수 있다고요?



<기자>



당 차원으로 내는 건 7곳이지만, 각 지역 광역단체장 후보들이 개인 자격으로 따로 선거소청을 제기할 수 있기 때문입니다.



장 대표 측은 대전 등 4곳의 시도지사 후보들이 추가로 소청을 준비하고 있다고 전했습니다.



국민의힘 후보들이 진 곳들인데, 당이 내는 7곳에 이 4곳까지 해서 국민의힘 측 소청 대상은 총 11개 시도가 될 수 있습니다.



<앵커>



자 그럼, 민주당은 국민의힘의 소청에 대해 뭐라고 하나요?



<기자>



민주당은 장동혁 대표를 위한 '방탄 소청'이라고 비판했습니다.



장 대표가 선거 불신을 키워 정쟁의 불씨로 삼는 무책임한 정치 공세를 하고 있다면서 선거관리위원회 전면 개혁을 위한 국회 논의에 집중하라고 촉구했습니다.



이런 가운데 국민의힘 정희용 의원은 지방선거 당일 투표가 중단됐던 전국 26개 투표소에서, 실제로 투표를 포기하거나 투표하지 못한 유권자가 최소 39명이라고 밝혔고 중앙선관위 관계자도 이 수치가 틀리지 않다고 확인했습니다.



(현장진행 : 편찬형, 영상편집 : 원형희)