[스브수다] 채원빈 "안 했으면 아찔했을 '오늘도 매진했습니다'…나와 싸우며 성장했다"

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배우 채원빈이 첫 로맨틱 코미디 주연작인 SBS 드라마 '오늘도 매진했습니다'를 성공적으로 마무리했다. 그간 장르물에서 강렬한 연기를 선보였던 채원빈은 이번 작품을 통해 로맨스 장르도 훌륭하게 소화 가능한 배우임을 입증하며 연기 스펙트럼을 한층 더 넓혔다.'오늘도 매진했습니다'(이하 '오매진')는 완벽주의 농부 매튜 리(안효섭 분)와 완판주의 쇼호스트 담예진(채원빈 분)이 서로의 상처와 트라우마를 극복하고 사랑을 키워가는 이야기를 그린다. 채원빈은 여주인공인 쇼호스트 담예진 역을 맡아, 머리부터 발끝까지 사랑스러우면서도 일 앞에서는 타협 없는 '갓생 매진러'의 모습을 완벽히 소화해 냈다.처음 '오매진' 주인공 확정 소식을 접했을 때를 떠올린 채원빈은 기쁨보다 의문과 부담이 앞섰다고 솔직하게 털어놓았다."처음 해보는 로코 장르에 주연도 처음이라 부담이 컸어요. 주인공 확정 소식을 들었을 땐 '왜?'라는 생각이 가장 먼저 들었죠. 로코 장르가 너무 하고 싶어서 기회가 오면 꼭 잘해내고 싶었지만, 막상 성큼 다가오니 저의 어떤 면을 보고 선택하셨는지 신기하고 궁금했어요."알고 보니 '오매진' 제작사 대표가 연기대상 시상식에 참석한 채원빈의 외형적인 모습에서 대본 속 '담예진'의 얼굴을 발견하고 러브콜을 보낸 것이었다. 채원빈은 "그게 저한테 같이 하자는 얘기인 줄도 모르고 미팅인 줄로만 알았는데, '같이 하는 거다'라는 말씀에 갑자기 확 부담이 들었었다"며 미소를 지었다.그간 장르물을 주로 소화해 온 채원빈에게 이번 작품은 첫 로맨틱 코미디 주연이라는 점에서 시작부터 접근 방식이 다를 수밖에 없었다. 그만큼 첫 로코 여주인공으로서 치열하게 고민한 흔적이 역력했다."그간 장르물을 많이 해왔다 보니 로코에 접근하는 방법 자체가 완전히 달랐어요. 로코는 감정의 정도를 준비하는 게 훨씬 더 세심한 작업이었어요. 인물이 느끼는 상황을 생각하면 한없이 무겁기도 하고, 또 한없이 붕 뜨기도 해서 다방면에서 감정의 센서를 켜고 생각해야 하는 장르구나라는 것을 깨달았어요."스타일링과 목소리 톤 등 외형적인 변신을 위해서도 철저한 연구를 거쳤다. 특히 쇼호스트 담예진의 맑고 높은 목소리 톤 역시 채원빈의 피나는 노력의 결과물이었다."헤어와 메이크업 같은 외형적인 부분에서 예진이가 업계에서 인정받는 커리어우먼 느낌을 줄 수 있도록 준비했어요. 반대로 집에서는 한없이 풀어져 있으면 좋겠다는 아이디어를 내며 차이를 주려고 했죠. 담예진의 목소리 톤은, 제가 그런 높은 피치의 목소리를 낼 수 있는지 전혀 몰랐어요. 처음에는 영 입에 붙지도 않고 나오지도 않아서 애를 먹었는데, 어느 순간부터는 그게 저절로 나오더라고요. 캐릭터가 돋보이기 위해서는 내 본연의 모습을 고집하면 안 된다고 생각하는데, 그중 하나가 목소리였어요. 캐릭터를 직관적으로 표현하기 위해선 그런 목소리가 필요했죠."극 중 모든 상품을 '완판'시키는 능력 있는 쇼호스트 캐릭터를 연기하기 위해 채원빈은 엄청난 대사량과 싸워야 했다. 특히 좀 더 완성도를 높이기 위해 촬영 전날 A4 용지 한 장 분량의 추가 대사가 나오기가 일쑤였다. 프롬프트를 준비해 주겠다는 제작진의 배려도 있었지만, 채원빈은 정공법을 택했다."제가 멀티가 잘 안 돼서 프롬프트를 못 봐요. 그걸 보고 있다고 자각하는 순간 확 자신이 없어지고, 쇼호스트 캐릭터인데 커닝을 한다고 생각하면 스스로 의기소침해지더라고요. 결국 울면서 외우는 수밖에 없었죠. 처음엔 손짓 하나, 상품 잡는 타이밍 하나까지 다 만들어 가며 외웠는데, 이게 반복되다 보니 후반부엔 대본만 봐도 머릿속에 포인트가 그려지는 단련이 됐어요."채원빈은 직업적 현실감을 살리기 위해 홈쇼핑을 수없이 모니터링하면서도, 자신만의 독창적인 캐릭터를 구축하려 노력했다."실제 직업을 참고하되, 쇼호스트 특유의 말투나 억양을 그대로 가져오면 예진이를 연기하면서 이질감을 느낄 것 같았어요. 반은 참고하고 반은 제가 창작해야겠다고 생각했죠. 능수능란함보다는 예진이 본연의 열정을 더 보여주는 데 집중했습니다."채원빈은 담예진의 완벽주의 성향이 공감된다고 밝혔다. 담예진처럼 스스로를 과하게 채찍질하면서 완벽을 추구하는 건 아니지만, 채원빈도 뭔가를 할 때 완벽하게 끝나지 않으면 계속 마음이 쓰이는 성격이다. 실제 자신과 담예진의 싱크로율을 묻는 질문에는 이렇게 답했다."크게 카테고리를 나누면 다른 점이 많아요. 예진이는 외향인이고 전 내향인이거든요. 하지만 제가 연기하는 예진이인만큼 결국 저만의 해석과 본연의 모습이 투영될 수밖에 없어요. 서비스센터 일일상담원으로 일하는 장면을 촬영할 때는, 모니터링 영상을 보시던 감독님이 대뜸 '이거 그냥 채원빈인데?'라고 말씀하시더라고요. 저도 모르게 평소에 장난치는 제 실제 말투나 톤이 튀어나왔던 모양이에요. 알게 모르게 예진이가 되기 위해 만들어낸 모습 속에서 제 모습이 교차하며 캐릭터가 완성된 것 같아요."'오매진'은 쇼호스트였던 담예진이 시골 마을인 '덕풍마을'로 내려와 겪는 힐링과 성장의 서사를 담았다. '덕풍마을'에서의 촬영은 채원빈 개인에게도 큰 위로의 시간이었다."너무 행복했어요. 그동안 판타지가 가미된 장르물을 많이 해서 인물에 공감하기 쉽지 않을 때도 있었는데, 이번엔 사람 이야기다 보니 대사를 뱉으면서 제 마음이 좋아진 적이 많았어요. 주변 환경이 너무 평화로웠고, 따뜻한 스태프들과 선배님들 덕분에 저에게는 그 과정이 극 중 덕풍마을처럼 좋은 기억으로 남아있습니다."함께 삼각 로맨스 호흡을 맞춘 선배 안효섭과 김범에 대한 감사 인사도 잊지 않았다."로코 경험이 많은 효섭 선배에게 도움을 많이 받았어요. 제 첫 로코 파트너로 효섭 선배를 만난 건 복이죠. 로맨스 장면을 찍을 때 제가 너무 굳어 있으니까 효섭 선배가 '긴장되지? 나도 그래'라고 해줬는데, '긴장하지 마'라는 말보다 그 한마디가 유독 큰 힘과 용기가 됐어요. 카메라와 실제 속도감의 차이 같은 테크닉적인 부분도 많이 알려주셨죠. 어릴 때부터 봐왔던 김범 선배님과의 앙상블도 처음엔 상상이 안 가고 어려웠는데, 선배님이 제 재미없는 얘기도 배꼽 잡고 웃어주시고 대본 해석도 계속 물어봐 주시며 엄청 노력해 주셨어요. 덕분에 에릭과 예진의 관계성이 더 잘 나올 수 있었습니다."배우 한석규와 호흡을 맞췄던 드라마 '이토록 친밀한 배신자'에 이어 이번 '오매진'까지, 25세의 어린 나이에 당당히 주연 자리를 꿰찬 채원빈이다. 그는 주연으로서 짊어진 솔직한 중압감을 고백하면서도, 이를 배우로서의 원동력으로 승화시켰다."사실 제가 그렇게 많이 촬영했다는 자각도 없어요. 쉬다 보면, 또 새로운 현장에서 새로운 분들과 카메라 앞에 서면 다시 데뷔하는 느낌이 들어요. 근데 이게 스트레스일 때도 있었어요. 감각이 민감하다고 해야 하나, 많이 긴장도 하고 이게 도통 익숙해지지가 않더라고요. 조금은 나아질 법도 한데 여전히 그래요. 그런데 요즘은 생각이 아예 바뀌었어요. 차라리 이게 다행이라 생각해요. 그 긴장되는 감정이 무뎌지는 게 더 무서울 것 같아요. 지금은 이렇게 감각 하나하나가 살아 숨 쉬는 게 감사한 일이라 생각하고, 앞으로도 이랬으면 좋겠어요."큰 작품에 연이어 출연하고 대선배들과 호흡을 맞추며 승승장구하고 있는 채원빈은 그 속에서도 중심을 단단히 잡고 있었다. '오매진'은 넷플릭스 글로벌 순위에서 늘 톱10 안에 자리 잡으며 전 세계인의 관심을 입증했지만, 국내 시청률에서는 다소 아쉬운 성적을 거뒀다. 시청률에 대한 아쉬움이 없냐는 질문에 그는 단호하면서도 의연하게 답했다."전혀요. 그 사이에서 얻은 게 너무 많아서, '내가 이 작품 안 했으면 어땠을까' 아찔할 정도예요. 이번 작품을 하면서 이게 결코 혼자 하는 일이 아니구나라는 걸 많이 느꼈어요. 각 분야의 전문가들이 모여 한 가지 목표로 나아가며 진짜 도움을 많이 받았거든요. 기쁨도 고난도 같이 겪으니까 정이 많이 들 수밖에 없죠. 나 자신과 싸우며 감정과 친해지는 법을 배웠고, 한층 더 의연해질 수 있었습니다. 다음으로 나아갈 수 있는 용기를 얻었어요."인터뷰를 마무리하며 채원빈은 앞으로 배우로서 걸어갈 방향에 대해 확고한 소신을 남겼다."살아가다 보면 생각이 많이 바뀌기도 하지만, 이것만큼은 변하지 않았으면 좋겠어요. 스스로를 잘 챙기는 것. 그게 무조건적인 휴식만을 뜻하는 게 아니라, 어떨 땐 스트레스도 받아 가면서 스스로를 돌아보고 몸과 마음을 잘 챙겨서 중심이 단단한 사람이 되고 싶습니다."성공적으로 로코 신고식을 마친 채원빈은 숨 돌릴 틈 없이 다음 달부터 차기작인 사극 '수성궁 밀회록' 촬영에 돌입하며 쉼 없는 행보를 이어갈 예정이다. 그는 "현대물이 주는 로맨스와는 분명히 다른 지점들이 있을 거라 생각해서 열심히 사극 말투를 입에 붙이는 연습을 하고 있다"며 새로운 변신에 대한 기대감을 높였다.[사진=아우터유니버스 제공, '오늘도 매진했습니다' 스틸컷]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)