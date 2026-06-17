합수본, 선관위 '투표지 상자 폐기·외유성 출장' 의혹도 수사

▲ 투표용지 보관 상자

6·3 지방선거 '투표용지 부족 사태' 진상 규명을 위한 검경 합동수사본부가 선거관리위원회의 '투표용지 보관 상자 폐기 의혹'도 수사할 계획입니다.합수본은 서울경찰청 광역수사단 광역수사대로 배당됐던 해당 사건을 최근 넘겨받았습니다.앞서 선관위와 외부 폐기업체 직원을 증거인멸, 직무유기 혐의로 수사해달라는 취지의 한 시민의 고발장이 서울경찰청에 접수된 바 있습니다.지난 6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 사태가 벌어진 송파구 잠실7동 제2투표소에서 본투표 시작 전 투표용지를 보관했던 상자가 선거 이후 사라진 것으로 파악됐는데, 선관위는 "보관 의무가 없어 폐기했다"고 밝혔습니다.사건을 넘겨받은 합수본은 선관위가 투표 종료 이후 투표용지 보관 상자를 관리할 의무가 있는지, 상자 폐기 과정에 특정 의도가 있었는지 등을 들여다볼 전망입니다.아울러, 선거관리위원회 소속 공무원들의 몰디브 등 해외 휴양지 외유성 출장 의혹과 관련해 국민의힘은 업무상 횡령 혐의로 오늘(17일) 오전 합수본에 고발장을 제출했습니다.고발장에는 선관위 공무원들이 몰디브 대통령 선거 참관 목적으로 1,470만 원을 지출한 것을 포함해 총 8,680만 원의 예산을 방콕, 코타키나발루, 피렌체·베네치아 등 해외 출장에 썼다는 의혹이 포함됐습니다.합수본은 '선관위 외유성 출장 의혹'과 관련한 수사에도 본격적으로 나설 전망입니다.(사진=연합뉴스)