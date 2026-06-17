엄마의 이름으로!…뉴질랜드 빈던, 역대 첫 '모자 월드컵 출전'

▲ 뉴질랜드 대표팀 수비수 타일러 빈던

이미지 확대하기

▲ 2011년 여자 월드컵에서 뉴질랜드 대표팀 골키퍼로 출전한 제니 빈던

2026 북중미 월드컵에 나선 뉴질랜드 축구 대표팀의 수비수 타일러 빈던(21·셰필드)이 어머니 제니 빈던에 이어 역대 처음으로 '모자(母子) 월드컵 출전'의 이색 기록을 작성했습니다.AP 통신은 오늘(17일) "뉴질랜드 대표팀의 빈던이 16일 이란과의 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기에 교체로 출전하면서 어머니에 이어 월드컵에 출전하는 새로운 역사를 썼다"고 전했습니다.2025년 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 노팅엄 포리스트에 입단한 뒤 곧바로 챔피언십(2부) 셰필드 유나이티드로 임대된 '젊은 수비수' 빈던은 2023년 9월 뉴질랜드 A대표팀에 발탁돼 지금까지 26경기를 뛰면서 2골을 뽑아냈습니다.빈던은 북중미 월드컵 최종 명단에 이름을 올린 뒤 이란과 조별리그 G조 1차전에 벤치를 지키다가 2대 2로 팽팽하던 후반 추가시간 2분 교체로 그라운드를 밟았습니다.짧게 월드컵 데뷔전을 치른 빈던은 어머니에 이어 아들이 월드컵 무대를 밟은 첫 번째 주인공이 됐습니다.아버지와 아들이 대를 이어 월드컵에 나온 사례는 많지만 어머니에 이어 아들이 출전한 사례는 이번이 처음입니다.빈던의 어머니 제니 빈던(53)은 2004년부터 2014년까지 뉴질랜드 여자 대표팀 골키퍼로 활약했고, 2007년과 2011년 여자 월드컵은 물론 2008년과 2012년 올림픽 무대를 누볐습니다.현역에서 은퇴한 제니 빈던은 현재 뉴질랜드 여자 측구 대표팀 코치를 맡고 있습니다.빈던의 가족은 스포츠 집안입니다.빈던의 아버지인 그랜트 빈던은 뉴질랜드 배구 대표팀 주장 출신입니다.빈던의 부모는 아들이 월드컵 데뷔전을 치른 미국 캘리포니아주 잉글우드의 로스앤젤레스 스타디움에서 응원전을 펼쳤습니다.(사진=게티이미지)