WMO "아시아 최근 온난화 추세, 과거보다 2배 강해져"

▲ 뜨거운 햇볕

한국을 포함한 아시아 지역의 온난화 속도가 전 지구 평균보다 더 빠르며, 최근의 온난화 추세는 과거와 비교해 2배나 강해졌다는 세계기상기구 WMO의 분석이 나왔습니다.WMO가 오늘(17일) 발표한 '아시아 기후 현황 보고서'에 따르면, 지난해 아시아 육상 지표면 부근 기온은 1991~2020년 평균보다 0.96도 높았던 것으로 나타났습니다.WMO는 남아시아 일부를 제외한 아시아 전역에서 지난해 기온이 예년 수준을 웃돌았으며, 특히 아시아 북서쪽과 중국 서부에서 일본으로 이어지는 지역의 기온 상승 폭이 두드러졌다고 설명했습니다.특히 1991~2025년 장기 추세를 분석한 결과, 아시아의 온난화 추세는 1961~1990년에 견줘 2배 강해진 것으로 확인됐습니다.WMO는 "20세기 후반부부터 아시아에서 온난화 현상이 매우 가파르게 나타나고 있다"며, 아시아가 전 지구 평균보다 빠르게 온난해지고 있다는 점은 '기후변화에 관한 정부 간 협의체' 제6차 평가 보고서 등에서도 일관되게 확인된 현상이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)