삼전·하닉 성과급에…한은 "전 산업 임금상승 이어 물가 자극"

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삼성전자와 SK하이닉스와 같이 대규모 성과급을 주는 사업체가 늘어나면 소비자물가 상승률이 0.05%포인트(p) 높아지는 물가 상승 압력으로 작용할 수 있다는 분석이 나왔습니다.일부 사업체에 성과급이 집중돼도 전반적인 임금 상승 압력이 확산하면서 수요 측면에서 물가를 자극한다는 것입니다.한국은행은 오늘(17일) 발표한 '물가안정목표 운영상황 점검' 보고서를 통해 "큰 금액의 특별급여(성과급)가 일부 사업체에 집중돼 지급되는 경우 물가 상방압력이 유의하게 커진다"고 밝혔습니다.보고서에 따르면 업계 상위 10% 수준의 성과급을 지급하는 사업체의 비중이 늘어나면 소비자물가는 5개월 뒤 0.05%p 상승하는 것으로 나타났습니다.반면 같은 기간 상위 40∼60%의 평균적인 성과급을 지급하는 사업체 비중이 늘어나면 소비자물가 누적반응은 거의 없었습니다.한은은 "전산업 특별급여가 똑같이 10% 상승하더라도 평균적인 수준에서 늘어나면 물가에 미치는 영향이 제한적이지만, 일부 업종에 집중돼 상승하면 시차를 두고 소비자물가에 유의한 영향을 미칠 수 있다"고 설명했습니다.이에 따라 최근 IT 대기업의 성과급 확대가 물가에 영향을 미칠 것이란 전망이 나옵니다.한은에 따르면 최근 임금 상승세는 IT 대기업의 성과급에 집중돼 있습니다.올해 1분기 명목임금은 전년 동기 대비 3.4% 상승했는데, 이 중 IT부문 성과급의 기여도는 1.3%포인트(p)로 나타났습니다.이는 지난 2012∼2025년의 임금분포 기준 97% 분위에 해당하는 매우 높은 수준입니다.임금 상승률을 보면 1분기 IT부문 특별급여는 전년 대비 60.6% 상승한 반면, 나머지 부문은 2.1%에 그쳤습니다.특히 내년 초 IT 상여금 기여도는 상위 1%를 상회하는 전례 없는 수준에 이를 가능성이 매우 높다고 한은은 내다봤습니다.이처럼 성과급 지급이 큰 폭 늘어날 경우 다른 산업에 임금 상승 압력을 줍니다.고액 성과급을 받은 IT 기업 종사자의 소비 여력이 커지면서 인근 지역의 도소매, 음식·숙박 등 서비스 수요가 늘고, 이 과정에서 서비스업 임금 상승 압력이 높아질 수 있다는 게 한은의 설명입니다.실제 올해 경기 지역에서는 반도체 공장 인접 지역인 용인, 화성, 성남시의 카드소비액 증가율이 타 지역에 비해 높게 나타나기도 했습니다.한은은 성과급 규모가 이례적으로 커질 경우 파급 범위가 서비스업을 넘어서 전 산업에 나타날 수 있다고 봤습니다.타 업종 근로자들이 IT 대기업의 급여 체계를 준거임금으로 삼아 임금 협상의 기준으로 삼고, 임금체계 변화를 요구하기 때문입니다.한은은 임금 인상 압력이 물가의 수요압력을 다시 키워 소비자물가를 높일 수 있다고 봤습니다.다만 중소기업, 소상공·자영업자들의 경우 고유가 등으로 수익성이 크게 악화한 상황이라는 점을 고려하면 비(非)IT부문에서는 임금을 인상할 여력은 크지 않습니다.한은은 "최근 IT부문 성과급은 매우 이례적인 규모로 지급되기 때문에 실제 그 영향이 예상보다 더 커질 가능성도 배제할 수 없다"고 전망했습니다.그러면서 "향후 IT부문의 특별급여 상승이 여타 부문으로 얼마나 전이되는지,전반적인 정액급여 인상으로 이어지는지에 관해 산업별 임금동향을 면밀히 점검해 나갈 필요가 있다"고 제언했습니다.(사진=연합뉴스)