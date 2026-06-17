경찰, 개혁신당 정이한 부산시장 후보 '음료 테러' 자작극 의혹 수사

▲ 당시 정이한 후보 캠프에서 공개한 사진
6·3 지방선거에 출마했던 개혁신당 정이한 부산시장 후보의 '유세 중 음료 테러 사건'이 후보 측이 꾸민 자작극이었다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 나선 것으로 확인됐습니다.
부산 금정경찰서는 오늘(17일) 정 후보를 위계에 의한 공무집행방해와 허위사실공표, 공직선거법 위반 등의 혐의로 수사하고 있다고 밝혔습니다.
다만, 구체적인 수사 사항은 현재 알려줄 수 없다는 입장입니다.
경찰은 선거 다음 날인 지난 4일, 개혁신당 부산시장 후보 캠프로 사용된 사무실을 압수수색 했습니다.
정 후보는 지난 4월 27일, 부산 금정구에서 유세를 하던 중 30대 운전자 A 씨가 차량 창문 밖으로 던진 음료에 맞았다고 주장했습니다.
정 후보는 이를 피하는 과정에서 넘어져 의식을 잃고 병원으로 옮겨졌으며, 뇌진탕과 근좌상 진단을 받은 것으로 알려졌습니다.
당시 경찰은 CCTV 분석 등을 통해 도주 차량을 추적해 A 씨를 긴급 체포했지만, 구속영장은 기각됐습니다.
이후 정 전 후보는 A 씨에 대한 선처 탄원서를 제출했고, 사건 발생 이틀 뒤인 4월 29일 목 보호대를 착용한 채 선거운동에 복귀했습니다.
경찰은 해당 사건 수사가 선거에 영향을 미칠 수 있다고 판단해 수사를 비공개로 진행하다가 선거 직후 중앙당에 관련 사실을 알린 것으로 전해졌습니다.
정 전 후보는 현재 온라인 시스템을 통해 이미 개혁신당을 탈당한 상태입니다.
이에 대해 개혁신당 중앙당은 "정 전 후보 관련 내용을 접한 직후 수사 절차에 한 치의 의혹도 남지 않도록 당 차원에서 적극 협조하기로 했다"고 공식 입장을 냈습니다.
또 "당 역시 이번 사안의 피해 당사자로서 진상 규명이 당의 명예와 직결된다는 점을 엄중하게 인식하고 있다"며 "수사기관을 통해 사실관계가 명확히 확인될 경우 필요한 민·형사상 조치를 추가로 취할 예정"이라고 밝혔습니다.
(사진=정이한 후보 캠프 제공, 연합뉴스)
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