정부, 배추·무 3만 4천t 확보…신선란 3천만 개 수입 추진

▲ 서울의 한 대형마트에서 시민들이 장을 보고 있다.

정부가 봄·여름 배추와 무 3만 4천 톤(t)을 확보해 우천 등으로 출하량이 감소할 경우 시장에 신속히 공급하고, 계란은 신선란 3천만 개 이상을 수입해 공급하기로 했습니다.닭고기는 부화용 종란 1,700만 개를 순차적으로 수입해 여름철 수요 증가에 대응합니다.농림축산식품부는 최근 기후변화로 폭염과 집중호우 등 기상재해 발생 가능성이 커짐에 따라 '여름철 농축산물 수급안정대책반'을 구성하고 착수 회의를 열어 이 같은 계획을 공유했다고 오늘(17일) 밝혔습니다.농식품부는 수급 중점관리 품목을 선정해 매주 수급 상황을 점검하고 수급 불안이 우려되는 품목은 선제적인 비축을 통해 공급 여력을 확보할 계획입니다.할인지원도 확대해 소비자 체감 물가 부담을 낮추기로 했습니다.아울러 폭염에 따른 생산성 저하를 최소화하기 위해 노지와 시설원예, 과수 및 축사에 흑백멀칭필름과 차광제, 쿨링패드, 송풍팬 등 온도 저감 장비를 지원합니다.양돈·가금 농가를 대상으로 영양제 공급도 추진합니다.수급안정대책반은 오늘 첫 회의를 시작으로 격주 단위 정례회의를 열고 기상이변 등이 예상될 경우 품목별 수시 점검을 실시할 계획입니다.또 농식품부는 농촌진흥청, 농협경제지주, 한국농수산식품유통공사(aT) 등 관계기관과 협력해 수급 불안 우려 시 비축 물량 방출과 할인지원 등을 신속히 추진하기로 했습니다.김종구 농식품부 차관은 "관계기관과 함께 주요 품목의 수급 상황을 면밀히 관리하고 사전 대비를 강화하겠다"며 "재해 발생 시에는 신속하게 생산이 재개될 수 있도록 지원해 농축산물의 안정적인 공급에 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)