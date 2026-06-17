NYT "AI 붐에 한국·타이완으로 기술 패권 이동…중국은 소외"

▲ 젠슨 황 엔비디아 CEO가 지난해 10월 30일 서울 삼성동 한 치킨집에서 진행된 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 회동을 마친 후 기념 촬영을 하고 있다.

인공지능(AI) 열풍이 반도체 기업에 활력을 불어넣으면서 기술 패권이 한국과 타이완을 중심으로 한 아시아로 이동하고 있다는 분석이 제기됐습니다.미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 현지시간 16일 기술 대기업들이 데이터센터에 수천억 달러를 쏟아부으면서 AI 구동을 위한 메모리 반도체 수요가 공급을 앞지르고 있다고 보도했습니다.반도체 칩은 AI의 두뇌 역할을 하는데, 최근 몇 년간 AI 모델이 급성장하면서 정보를 처리하기 위한 반도체 칩의 중요성도 그만큼 커졌습니다.NYT는 이런 추세가 결국 기술 패권의 지도도 바꿔놓고 있다고 짚었습니다.특히 신문은 최첨단 메모리 칩 생산의 선두 국가로 한국과 타이완을 꼽았습니다.현재 최상급 메모리 칩을 생산해내는 곳은 한국의 삼성전자와 SK하이닉스, 타이완에서 최첨단 설비를 운영하는 미국 기업 마이크론 단 세 곳뿐이라는 것입니다.10여 년 전만 해도 메모리는 기술 대기업의 변덕에 따라 가격이 결정되던 값싼 상품이었지만 공급 부족이 심화하면서 올해는 값이 두배 이상 치솟았습니다.AI 열풍의 중심에 선 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 거듭 한국을 찾아 삼성, SK하이닉스 등과 회동하는 것도 이 때문입니다.반도체 열풍에 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론은 시총 1조 달러 클럽에 진입했고, 한국 증시도 호황을 누리고 있습니다.NYT는 특히 이런 반도체 호황에서 중국은 소외돼 있다고 지적했습니다.중국은 20년 전 하드웨어 붐이 일었을 당시만 해도 세계의 공장 역할을 하면서 제조업의 기반으로 우뚝 섰지만, 최근의 AI 열풍에서는 존재감을 찾기 어렵다는 것입니다.NYT는 그 이유로 미국의 관세 부과와 대중국 제재를 꼽았습니다.과거에는 미국이 양국 간 평화 유지 목적 등을 이유로 중국의 제조업 성장을 어느 정도 방관했지만, 중국이 이를 기반으로 대미 경쟁력을 키워나가자, 미국이 견제에 나섰다는 것입니다.실제로 수년간 막대한 투자를 쏟아부었지만 최첨단 AI 공급망에 이름을 올린 중국 기업은 아직 한 곳도 없습니다.물론 반도체 열풍이 언제까지 지속될지는 가늠하기 어렵습니다.메모리 수요가 폭증하고 있는 한편에서는 AI 거품 논란도 여전합니다.투자은행 UBS의 애널리스트 티머시 아큐리는 반도체 부문이 "예전에는 아무도 관심을 두지 않았던 따분한 산업이었지만 이제는 전 세계에서 가장 중요한 핵심 인프라 산업이 됐다"며 "기본적으로 지금 길을 깔고 있는 상황인데 향후 그 길 위에서 모든 상업활동이 이뤄질 것"이라고 평가했습니다.(사진=연합뉴스)