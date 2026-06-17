[자막뉴스] 한동훈 합류에 30명 친윤계 '술렁'…"선동 좋지 않아" '복당 시그널'?

무소속 한동훈 의원이 옛 친윤계 주축의 국회의원 연구모임인 '대한민국 미래혁신포럼'에 합류했습니다.



17일 정치권에 따르면 한 의원은 어제 국민의힘 김기현 의원이 회장으로 이끄는 미래혁신포럼에 가입했습니다.



포럼 측은 새로 원내에 진입한 의원들에게 가입 의사를 물었는데 한 의원이 가입하겠다고 밝히면서 정회원 자격이 부여됐습니다.



한 의원 측은 "포럼은 김기현 의원실에서 요청이 와서 한 의원이 기쁜 마음으로 가입한 걸로 안다"고 전했습니다.



모임에 속한 30여 명의 의원은 대부분 국민의힘 소속으로 김 의원을 비롯해 친윤계 의원들이 다숩니다.



다만 친한계 등 다른 계파 의원들의 참여도 늘면서 색채가 옅어졌다는 평가도 나옵니다.



정치권에선 한 의원의 모임 가입을 두고 복당을 위한 시동을 건 것이 아니냐는 관측이 제기됩니다.



지난 1월 국민의힘에서 제명된 한 의원은 부산 북갑 보궐선거에서 당선된 이후 거듭 복당 의사를 밝혀왔습니다.



한편 미래혁신포럼에 가입한 한 의원과 기존 회원인 개혁신당 이준석 대표가 오는 24일 포럼 측에서 주최하는 오세훈 서울시장 강연에 참석할지도 주목됩니다.



세 명이 모두 참석 할 경우 국민의힘 장동혁 대표 등 당권파와 각을 세우고 있는 보수 진영의 유력 주자들이 한자리에 모이는 그림이 만들어진다는 점에섭니다.



다만 한 의원은 이날 부산 지역구 일정을 소화할 것으로 알려져 만남이 불발될 것으로 보입니다.



이날 한 의원은 김예지·배준영·김건 등 각 의원실이 주최하는 행사에 연이어 참석하며 당내 접점을 넓히기도 했습니다.



그러면서 장 대표에 대해선 재차 각을 세웠습니다.



한 의원은 의원회관에서 기자들과 만나 장 대표 거취와 재선거 주장에 대한 입장을 묻는 말에 "특정 정치 세력의 연명을 위해 선동하고 명확한 대책 없이 거기에 올라타는 것은 좋은 정치가 아니다"라고 지적했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 김혜주, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)