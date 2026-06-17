'150조 원 이란 동결 자금' 어디에 있나…국내에도 10조 원 추정

▲ 호르무즈 해협

미국과 이란 간 종전 합의문 서명식이 다가오면서 해외에 묶여 있는 이란 동결 자금이 어디에 얼마나 있을지 관심을 모읍니다.이란은 오는 19일로 예정된 서명식 이후 전쟁을 완전히 끝내기 위한 60일간의 본격적인 협상에 나서면서 해외에 동결된 자산 해제를 미국에 핵심 요구 사항으로 내세울 것으로 알려졌습니다.동결 자산 중에는 1979년 이슬람 혁명 이후 수십 년간 묶여 있는 것도 있지만, 대부분은 비교적 최근에 발생한 원유 수출 대금입니다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 첫 임기 중이던 2018년, 오바마 행정부 시절 체결된 이란 핵합의(포괄적 공동행동계획·JCPOA)를 일방적으로 탈퇴하고 대이란 제재를 복원했습니다.이에 따라 중국, 인도, 한국, 일본 등이 이란으로부터 원유를 수입하고도 대금을 지급하지 못하면서 막대한 자금이 해외 은행에 그대로 묶이게 됐습니다.해외에 동결된 이란 자산의 정확한 규모를 두고는 관측이 엇갈립니다.이란 당국은 최소 1천억 달러(약 151조 원) 규모라고 주장하지만, 일각에서는 이보다 훨씬 적을 것이라는 분석도 나옵니다.국가별로 보면 이란산 원유의 최대 수입국이었던 중국에 가장 많은 자금이 묶여 있다고 월스트리트저널(WSJ)은 전했습니다.전문가들은 중국 내 이란 동결 자산 규모가 200억∼500억 달러(약 30조~75조 원)에 달할 것으로 추산합니다.이라크(150억 달러·22조 5천억 원), 한국과 인도(각각 70억 달러·10조 5천억 원), 카타르(60억 달러·9조 원), 일본(30억 달러·4조 5천억 원), 미국과 룩셈부르크(각각 20억 달러·3조 원) 등에도 상당한 규모의 이란 자산이 동결돼 있는 것으로 알려졌습니다.미국이 각국의 이란 원유 대금 지급을 막을 수 있었던 이유는 국제 원유 거래 대부분이 달러화로 결제되기 때문입니다.다만 중국은 이번 전쟁이 발발한 이후에도 비밀리에 이란산 원유를 편법 수입해 왔다고 WSJ은 지적했습니다.이란은 공식적인 금융 결제가 막히자 중국 내 동결 자금의 일부를 중국산 기계류나 자동차 부품 등과 물물교환 형태로 구매하는 방식으로 이 자금을 간접 활용해 온 것으로 알려졌습니다.이란 측은 동결 자산의 일부인 240억 달러(약 36조 원)를 단계적으로 해제하라는 요구를 최우선으로 내세우고 있습니다.런던의 연구기관인 부르스 앤 바자 재단의 에스판디아르 바트망겔리드 최고경영자(CEO)는 동결 자금 일부가 풀리면 이란 지도부가 자국 화폐 가치를 끌어올리고 인플레이션을 낮출 수 있을 것으로 내다봤습니다.