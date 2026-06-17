선거 유세 중 '음료 투척 피습'…자작극 가능성 조사

▲ 개혁신당 부산시장 후보 정이한 피습

6·3 지방선거에 출마했던 개혁신당 정이한 부산시장 후보가 선거운동 중 피습당한 사건과 관련해 경찰이 자작극 가능성을 확인하고 있는 것으로 알려졌습니다.부산 금정경찰서는 정 후보가 지난 4월 선거 유세 중 음료 투척 피해를 봤다고 주장한 사건의 사실관계를 확인하고 있다고 오늘(17일) 밝혔습니다.경찰은 선거 다음 날인 지난 4일 정 후보 캠프 사무실을 압수 수색한 것으로 전해졌습니다.현재 경찰은 정 후보의 위계에 의한 공무집행방해, 허위사실 공표, 공직선거법 위반 등 혐의를 살피고 있습니다.정 후보는 지난 4월 27일 부산 금정구 구서 나들목 인근에서 유세하던 중 지나가던 차량 운전자가 던진 음료에 맞았다고 공개했습니다.당시 정 후보 캠프는 정 후보가 음료를 피하려다 넘어져 의식을 잃고 병원으로 옮겨졌으며, 뇌진탕과 근좌상 진단을 받았다고 설명했습니다.경찰은 사건 직후 현장 폐쇄회로TV 등을 토대로 차량 운전자인 30대 남성을 긴급체포했으나, 구속영장은 기각됐습니다.이후 정 후보는 해당 남성을 직접 면회하고 선처 탄원서를 제출했으며, 사건 이틀 뒤 목 보호대를 착용한 채 선거운동에 복귀했습니다.경찰은 사건 경위와 자료를 확인 중이나, 현재 단계에서는 구체적인 수사 내용을 밝히기 어렵다는 입장입니다.개혁신당 중앙당은 공식 입장을 통해 "정이한 전 후보에 대한 내용을 접한 직후 수사 절차에 한 치의 의혹도 남지 않도록 당 차원에서 적극 협조하기로 했다"고 전했습니다.이어 "당 역시 이번 사안의 피해 당사자로서, 진상 규명이 당의 명예와 직결된다는 점을 엄중히 인식하고 있다"고 강조했습니다.아울러 "정 전 후보는 이미 온라인 시스템을 통해 탈당한 상태"라며 "수사기관을 통해 사실관계가 파악되면 중앙당에서도 필요한 민형사상의 조치를 추가 단행할 예정"이라고 덧붙였습니다.