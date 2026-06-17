[여담야담] 김민석·송영길 나란히 호남행…"국정 뒷받침 부족" 정청래 비판

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박성준 더불어민주당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원, 손석민 SBS 논설위원
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● 민주 계파 갈등 심화
박성준 / 더불어민주당 의원
"민주당을 운동권적 시각으로 바라봐선 안 돼"
"정청래·김민석·송영길·김용민 다 전당대회 나올 듯"
김영우 / 전 국민의힘 의원
"민주 내 운동권·비운동권 계파 위험한 전쟁 중"
"김민석·송영길, 사실상 단일화해 정청래 견제 구도될 듯"
● 1명 저항 또 진입 무산
손석민 / SBS 논설위원
"'저항' 시위자, 성조기 둘러…참정권 침해 시위대와는 거리 있는 듯"
"시위 본질에 집중해야…과도한 행동은 자제해야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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