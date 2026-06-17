[여담야담] 민주 박성준도 반정청래?…"민주, 리더십 교체돼야"

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박성준 더불어민주당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원, 손석민 SBS 논설위원
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● "민주당 모두 친명" ~ ● 귀국 때 정청래 나올까?
박성준 / 더불어민주당 의원
"정청래 체제에 당원들 현재 만족하지 않아"
"정청래 연임 도전은 상수…새로운 리더십 보여줘야"
"정청래, 비전·위기 극복 리더십 모습 보여줄지는 회의적"
"집권당의 정치 언어는 달라야…책임의 언어여야"
"민주 갈등, 당 내부서 여과 작용 이루어지는 긍정적 신호"
김영우 / 전 국민의힘 의원
"정청래, '정권 짧다' 발언으로 이미 '루비콘 강' 건너"
손석민 / SBS 논설위원
"당청, 내일 '봉합' 위한 접점 만드려는 노력할 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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