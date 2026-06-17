[여담야담] 오세훈 "장동혁 수명 다해"…한동훈 "장동혁, 조금 있다 물러날 것"

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박성준 더불어민주당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원, 손석민 SBS 논설위원
--------------------------------------------
● 국힘 의총…분수령 ~ ● 오세훈 "지도부 수명 다해"
박성준 / 더불어민주당 의원
"국힘 의총, 평행선으로 갈 것…결국 장동혁이 결단해야"
김영우 / 전 국민의힘 의원
"국힘 의총, 오늘 당장 결론 내리지는 않을 듯"
"한동훈 미래혁신포럼 가입…긍정적 이미지 가져갈 기회"
"국힘 공한증, 한동훈이 극복해야…교류 늘면 가능해"
"한동훈, 국힘 의원들과 스킨십 확대하는 듯"
손석민 / SBS 논설위원
"국힘 의총서 장동혁 사퇴 결의안 나올지 주목해야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
댓글