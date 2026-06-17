김남길, 법망 피한 악인 잡으러 꿈속으로…'악몽', 스페셜 티저 전격 공개

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배우 김남길이 드라마 '악몽'으로 SBS와 또 한 번 믿고 보는 시너지를 발휘한다.내년 첫 방송될 SBS 새 드라마 '악몽'(극본 김규원, 연출 이단)은 법으로 처벌할 수 없는 악인들을 감옥이 아닌 악몽에 가두는 자경단, 꿈과 현실의 경계를 넘나드는 이들의 환상적인 정의 구현을 담은 드라마다. 드라마 '열혈사제' 시리즈와 '악의 마음을 읽는 자들'을 통해 'SBS 연기대상'에서 두 차례 대상을 수상했던 김남길이 다시 한번 SBS와 손잡은 차기작으로 뜨거운 관심을 모으고 있다.17일 온라인 SBS 공식 채널을 통해 '악몽'의 스페셜 티저 영상이 전격 공개됐다. 해당 영상은 지난 1일 열린 SBS 드라마 미디어데이에서 취재진에게 선공개됐던 영상으로, 위험한 형사 김태이 캐릭터에 완벽히 녹아든 김남길의 서늘한 카리스마가 담겨 기대를 높인다.야경이 반짝이는 도시 한복판을 배경으로 시작된 티저 영상은 곳곳에서 벌어지고 있는 사건, 사고들을 언급하며 강렬한 첫인상을 남긴다. 강력 범죄부터 산업 재해까지 무고한 사람들의 일상은 무너졌지만, 죄를 저지른 이들은 심신미약 등의 이유로 죗값도 치르지 않고 있는 현실을 짚어낸다.차마 눈을 뜰 수 없을 만큼 처참한 사건 현장을 둘러보는 형사 김태이(김남길 분)의 눈빛에는 복잡 미묘한 감정이 서려 있다. 특히 "누군가의 일상을 짓밟아놓고 니들은 오늘도 두 발 뻗고 자겠지"라는 내레이션에서는 법망을 빠져나간 악인들을 향한 김태이의 분노가 고스란히 느껴진다.이어지는 "그래서 오늘 우리가 찾아갈 거야, 니들의 꿈속으로"라는 김태이의 선전포고는 악인들을 처벌하는 그만의 응징 방법을 궁금하게 만든다. 과연 김태이가 현실의 법망으로는 가둘 수 없는 최악의 범죄자들에게 어떤 방식으로 벌을 줄지, 범죄자들에게 지옥을 선사할 김태이의 한 방에 이목이 집중되고 있다.이와 함께 형사 김태이 캐릭터의 다크한 분위기를 구현하는 김남길의 비주얼도 시선을 끈다. 유쾌한 코믹과 시원시원한 액션은 물론 치밀한 심리전과 폭넓은 감정 연기까지 장르를 불문하고 캐릭터에 자신만의 색채를 입혀 온 김남길은 이번 김태이 역을 통해 꿈과 현실을 넘나들며 사이다 복수극의 새 지평을 열 예정이다.무엇보다 '악몽'은 단순히 사적 제재의 통쾌함만을 보여주는 것이 아닌, 자신을 희생해서라도 누군가를 구하고자 하는 깊은 인간애와 그 너머의 이야기까지 담아내며 깊은 울림을 선사할 것으로 기대를 모은다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)