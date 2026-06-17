이 대통령, G7 확대회의서 '글로벌 불균형 성장' 해법 논의

▲ 이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅 주요 7개국(G7) 정상회의 행사장에서 열린 초청국 환영행사에서 의장국인 프랑스의 에마뉘엘 마크롱 대통령과 인사하고 있다.

주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 프랑스 에비앙을 찾은 이재명 대통령은 현지시간 17일 확대회의 두 번째 세션인 '모두를 위한 균형적, 포용적, 지속가능한 경제성장 복원' 세션에 참석합니다.이번 세션에는 G7 회원국 및 5개 초청국 정상과 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재, 마티아스 콜먼 경제협력개발 기구(OECD) 사무총장 등이 참석해 글로벌 경제 불균형을 완화하고 전 세계적인 경제성장을 촉진하기 위해 필요한 협력 방안을 논의한다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면 브리핑에서 밝혔습니다.이 대통령은 이 자리에서 글로벌 불균형 성장이라는 세계 공통의 도전 과제 해결 모색을 위해 각국이 대립보다는 조화롭고 우호적인 방식으로 해법을 논의해야 한다고 강조할 예정입니다.또 최근 중동정세 및 호르무즈 해협 사태로 인해 동아시아 지역의 에너지 공급망 취약성이 드러났다는 점을 감안, 중장기 차원의 체계적 대응 방안을 정상들과 논의할 걸로 보입니다.더불어 핵심 광물 공급망 회복력 강화를 위한 우리 정부의 노력을 소개하고 국제사회 노력에 동참하겠다는 뜻을 밝힐 계획입니다.이 대통령은 곧이어 G7 정상회의 마지막 세션인 업무오찬에 참석합니다.오찬에는 G7 회원국 및 초청국 정상 이외에 주요 인공지능(AI) 디지털 분야 기업인들이 참여해 '안전, 신속, 효율적인 인공지능 도입 보장'이라는 제목 아래 성장·회복력·사이버안보·미성년자 보호· 민주주의 수호 등을 주제로 의견을 교환합니다.이 대통령은 AI 혁신 촉진을 위한 기업의 역할을 강조하는 동시에 AI 혜택을 골고루 확산시키기 위한 정부의 비전을 공유할 예정입니다.(사진=연합뉴스)