박홍근 "통합돌봄 제도 안착에 지원 아끼지 않을 것"

▲ 박홍근 기획예산처 장관이 12일 정부세종청사 5동에서 열린 '제6차 기획예산처 확대간부회의'에서 발언하고 있다

박홍근 기획예산처 장관은 오늘(17일) "올해 전국적으로 첫발을 내디딘 통합돌봄 제도가 성공적으로 안착할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했습니다.박 장관은 오늘 서울 성동구 스마트헬스케어센터를 방문하고 보건복지부·지방정부·유관기관 및 현장 전문가들과 '통합돌봄 현장 간담회'를 한 뒤 "2027년도 중점 지원 방향을 수립하고 주무 부처인 복지부 등과 제도 운영 전반의 개선 방안을 촘촘히 모색하겠다"며 이같이 밝혔습니다.이번 간담회는 올해 3월부터 시작된 통합돌봄이 지역 현장에서 차질 없이 시행되고 있는지 점검하고 '의료-건강관리-요양-돌봄' 서비스 간 연계과정에서 발생하는 현장의 애로요인을 듣는 자리입니다.박 장관 센터에서 통합돌봄을 이용하는 어르신·장애인이 주로 이용하는 과학기술·스마트 장비 기반의 건강관리나 의료·돌봄 활동 현황에 관한 설명을 듣고 센터 이용자들과 통합돌봄 서비스 만족도, 향후 필요한 지원 사항 등에 관해 이야기를 나눴습니다.박 장관은 "통합돌봄은 돌봄이 필요한 국민이 살던 곳에서 일상의 삶을 계속할 수 있도록 지원하는 것"이라며 필요할 때 즉시 도움받을 수 있는 맞춤형 복지 서비스를 지원할 수 있는 방안을 다각도로 고민해야 할 시점이라고 강조했습니다.이어진 간담회에는 통합돌봄의 최일선인 지방정부와 국민건강보험공단, 요양보호사·장애인 활동지원사 등이 참석했습니다.참석자들은 안정적인 통합돌봄 서비스 공급체계가 확립되기 위해 지역 현장의 현실적인 여건을 고려한 중장기적 정책 설계와 지속적인 중앙정부 차원의 재정적 지원이 필요하다고 건의했습니다.특히 농어촌이나 취약지역 등 지역별로 의료 인프라나 돌봄 기반 시설의 격차가 발생하는 만큼 이를 완화하기 위한 지원 제도가 마련돼야 한다는 의견도 제시했습니다.아울러 전담 인력과 인프라 관련 예산 지원, 돌봄서비스 주체로서 사회연대경제 역할 강화, 돌봄 노동자 참여 확대 등도 논의했습니다.(사진=기획예산처 제공, 연합뉴스)