[자막뉴스] "'전라XX' 운동장 집합"…'칼부림' 예고 성균관대생 정체는

성균관대 온라인 커뮤니티에 칼부림을 예고하는 게시물이 올라와 경찰이 수사에 나섰습니다.



17일 경기 화성동탄경찰서에 따르면 오늘(17일) 새벽 1시 35분쯤 온라인 커뮤니티 '에브리타임'에 "내일 12시에 운동장으로 집합하라.



칼부림을 벌이겠다"는 내용의 게시글이 올라왔습니다.



작성자는 제목을 통해 호남 지역 출신 학생들을 언급하는 은어를 사용하며 이 같은 글을 작성했습니다.



경찰은 오늘 오전 해당 게시글을 발견한 시민의 신고를 받고 수사에 착수해 현재 작성자를 추적 중입니다.



아울러 성균관대의 서울과 수원 캠퍼스에 각각 경력을 배치해 만일의 사태에 대비하고 있습니다.



성균관대 온라인 커뮤니티엔 한 학생이 해당 게시글을 발견하고 경찰에 신고한 정황이 담긴 게시글이 올라오기도 했습니다.



한 학생은 자신이 게시글을 캡처하고 경찰에 신고했다며 경찰관과 나눈 문자 메시지를 올렸습니다.



해당 사건을 접한 성균관대 학생들은 게시글 작성자가 반드시 처벌받아야 한다는 등의 반응을 내놨습니다.



성균관대 온라인 커뮤니티에 한 학생은 "이번 기회에 처벌받고 인생을 되돌아보라"고 글을 남겼고, 또 다른 학생은 "저런 사고를 가진 사람과 같은 학교에 다녀야 하냐"는 회의 섞인 반응을 내놨습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 안준혁, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)