삼성전자 완제품 부문, AI 전환·체질 개선해 위기 돌파한다

▲ 지난 16일 서울 서초구 삼성전자 사옥에 직원들이 드나들고 있다.

삼성전자가 복합 위기를 맞은 완제품(DX) 부문의 하반기 경영 전략을 점검하고, 인공지능(AI) 대전환과 사업 체질 개선에 박차를 가하기로 했습니다.업계에서는 반도체(DX) 부문과 달리 DX 부문이 현재 어려움을 겪고 있으나, AI 제조 경쟁력 강화 등 선제적 미래 준비를 통해 차별화된 경쟁력을 확보할 경우 위기를 기회로 바꿀 수 있다는 기대가 나옵니다.오늘(17일) 업계에 따르면 삼성전자는 어제(16일)부터 오늘까지 이틀간 열린 DX부문 글로벌 전략협의회를 통해 하반기 DX 부문 경영 전략을 점검했습니다.반도체 가격 급등으로 원가 부담이 커진 가운데, 참석자들은 AI 대전환과 사업 체질 개선 등 2가지 기조로 위기를 돌파하자는 데 공감대를 형성한 것으로 전해졌습니다.삼성전자 글로벌 전략협의회는 매년 6월과 12월 열리는 정례 회의로, 주요 경영진과 해외 법인장이 참석해 사업 현황과 지역별 이슈를 공유하고 중장기 전략을 논의하는 자리입니다.올해는 어제 모바일경험(MX) 사업부를 시작으로 오늘 영상디스플레이(VD) 사업부, 생활가전(DA) 사업부 순으로 진행됐으며, 내일(18일)에는 DS 부문 회의가 진행될 예정입니다.올해 참석자들은 DX 부문이 처한 어려움을 극복하자는 결의를 다지며 위기 극복 방안으로 AI 전환(AX)을 추진하기로 했습니다.이들은 삼성전자가 AI 시대를 선도하기 위해 기존의 업무 방식을 전면적으로 재설계해야 한다는 점에도 공감한 것으로 전해졌습니다.실제로 삼성전자 DX 부문은 지난 12일부터 임직원을 대상으로 챗GPT, 제미나이, 클로드 등 외부 생성형 AI 3종을 업무에 도입했습니다.지난 3~4월 DX 부문 부사장·상무급 임원 약 600명을 대상으로 AI 특별교육을 실시한 데 이어 지난 15일에는 해외 근무 임원을 대상으로도 교육을 실시했습니다.삼성전자는 또 2030년까지 국내외 생산 공장을 'AI 자율공장'으로 전환하겠다는 계획을 추진 중입니다.AI 자율공장은 자재 입고부터 생산·출하까지 제조 전 공정에 AI를 적용한 공장으로, 삼성전자는 최근 이를 뒷받침하기 위해 자체 구축한 고성능 컴퓨팅(HPC) 서비스를 오픈하고 디지털 트윈 기반 제품 개발 혁신에 착수했습니다.삼성전자는 수익성이 낮은 사업을 정리하고 핵심 역량에 집중하는 '선택과 집중'에도 속도를 내고 있습니다.지난 5월 중국 본토에서 TV·생활가전 판매를 중단하기로 결정했고, DA 사업부도 저부가가치 제품은 생산을 중단하거나 외주로 전환하고 프리미엄 제품에 역량을 집중하는 방향으로 라인업을 재편 중입니다.하드웨어 중심이던 수익 구조를 소프트웨어·서비스로 넓히려는 움직임도 본격화하고 있습니다.지난 5월 VD 사업부장을 이원진 사장으로 교체한 것을 두고 TV 사업의 무게 중심을 하드웨어에서 소프트웨어·서비스로 옮기려는 신호라는 해석이 나왔습니다.최근에는 미국 유전자 분석 장비기업 엘리먼트 바이오사이언스에 대한 투자를 확대해 1대 주주 지위를 확보하는 등 신성장동력 발굴에도 박차를 가하고 있습니다.업계에서는 DX 부문이 AI 대전환과 AI 자율공장 전환 등으로 제조 경쟁력을 강화할 경우, DS 부문과 함께 삼성전자의 강력한 성장 양대 축이 될 것이라는 기대가 나옵니다.업계 관계자는 "AI를 접목한 업무 혁신이 의사결정 속도와 조직 실행력을 끌어올리고, AI 자율공장이 글로벌 생산거점의 품질과 생산성을 균일하게 높이면 DX 부문의 수익성도 획기적으로 개선될 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)