[자막뉴스] "역겹고 구역질 나" 갑질 민원에 미화원이 직접 쓴 손편지…"우아하다" 박수 쏟아진 이유

최근 수도권의 한 아파트에서 입주민이 청소 미화원과 엘리베이터를 함께 타기 불쾌하다며 황당한 민원을 제기해 공분을 사고 있습니다.



최근 한 소셜미디어에는 "아파트에 거주하는 한 입주민이 '아파트 청소 직원과 엘리베이터를 함께 타다가 냄새 때문에 메스꺼움을 느꼈다'면서 아파트 관리사무소에 민원을 제기했다"는 내용의 글이 올라왔습니다.



글쓴이는 이와 함께 아파트 미화팀장이 직접 손으로 쓴 사과문도 첨부했습니다.



사과문에서 "입주민님께 감히 글을 올린다"며 운을 뗀 아파트 미화팀장은 "미화원과 엘리베이터에 탑승하면 냄새가 역겹고 구역질이 난다고 한다"며 "죄송하다"고 적었습니다.



미화팀장은 또 "철저히 주지시키고 위생관리에 더욱 교육지도 하겠다"고 고개를 숙였습니다.



그러면서도 "미화원들은 속옷이 땀에 흠뻑 젖도록 가장 더럽고 불편한 곳을 청소하고 있다. 몸에서 냄새가 나지 않으면 비정상일 거"라면서, "불편하시더라도 넓은 마음으로 이해해달라"고 간곡히 호소했습니다.



이 같은 사과문과 함께 "해당 민원을 제기한 입주민이 여론의 뭇매를 맞아야 할 것 같다"는 글쓴이의 글에, 온라인 상에서 해당 입주민을 질타하는 목소리가 쏟아졌습니다.



한 이용자는 "일하느라 냄새가 난다면 안쓰럽고 고맙게 여기며, 샤워 시설과 작업복을 마련해야겠단 생각은 안 들었느냐"고 꼬집었고, 다른 이용자는 미화팀장의 사과문을 언급하며 "민원인보다 더 우아하신 분 같다"고 적기도 했습니다.



이 밖에도 "고마움은 모르고 불편함만 찾는 인간들이 있다", "그렇게 불편하면 계단으로 다니면 될 것 아니냐"는 등의 비난이 이어졌습니다.



(취재: 이현영/ 영상편집: 장유진/ 디자인: 이정주/ 제작: 디지털뉴스부)