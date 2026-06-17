[연예PICK] "살다 살다 코인 사기 도용을"…544억 날리자 '곽튜브 얼굴' 올리고 잠적한 CEO

200만 명 넘는 구독자를 보유한 유명 유튜버 곽튜브가 때아닌 코인 사기범 누명에 억울함을 호소했습니다.



오늘(17일) SNS를 통해 자신은 코인 투자를 해본 적도 없는 평범한 한국인이라고 적극 해명했습니다.



글로벌 코인 사기범이 자신의 사진을 도용했다며 황당하고 당혹스러운 심경을 여과 없이 드러냈습니다.



이런 글로벌 마녀사냥의 발단은 최근 불거진 가상자산 '휴머니티 프로토콜' 대규모 해킹 사태입니다.



해킹 여파로 이 프로젝트의 토큰 가격은 불과 며칠 만에 순식간에 80% 이상 곤두박질쳤습니다.



투자자 피해 규모만 3천600만 달러, 우리 돈으로 약 544억 원에 달하는 것으로 추산됩니다.



막대한 금전적 손실에 전 세계 투자자들의 거센 항의가 빗발치자 최고경영자 테렌스 곽은 돌연 잠적했습니다.



그런데 도망치기 직전 자신의 SNS 프로필 사진을 곽튜브의 얼굴로 교체하는 기행을 저지른 겁니다.



사태의 전말을 모르는 해외 인플루언서들은 곽튜브의 사진을 캡처해 무차별 유포하기 시작했습니다.



아무런 관련 없는 한국 유튜버를 코인 사기극을 주도한 핵심 배후로 지목하며 거세게 비난했습니다.



테렌스 곽이 왜 하필 곽튜브의 사진을 무단 도용했는지는 아직 구체적으로 확인되지 않았습니다.



곽튜브는 사기범이 하필 곽 씨라며 답답한 심경을 나타냈습니다.



수백억 원대 피해를 낸 주범은 사라지고, 엉뚱한 유명인만 마녀사냥의 표적이 된 셈입니다.



(취재: 강선애, 영상편집: 정용희, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)



