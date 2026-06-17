보이넥스트도어, 일본 오리콘 주간 앨범·합산 앨범 1위 '2관왕'

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그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 첫 정규앨범으로 일본 오리콘 주간 차트 2관왕에 오르며 글로벌 인기를 입증했다.17일 일본 오리콘이 발표한 최신 차트에 따르면 보이넥스트도어(성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학)의 정규 1집 'HOME'은 주간 합산 앨범 랭킹(집계기간 6월 8일~14일) 1위를 차지했다. 같은 기간 집계된 주간 앨범 랭킹에서도 정상을 밟으며 2관왕에 올랐다.주간 합산 앨범 랭킹은 음반 판매량과 디지털 다운로드, 스트리밍 수치를 종합해 순위를 산정하는 차트다.보이넥스트도어는 미니 2집 'HOW?', 미니 3집 '19.99', 미니 4집 'No Genre'에 이어 이번 정규 1집까지 통산 네 번째 오리콘 주간 합산 앨범 랭킹 1위를 기록하며 일본 내 높은 인기를 이어갔다.국내에서도 성과가 이어지고 있다. 'HOME'은 한터차트 기준 발매 첫 주 108만 5715장의 판매량을 기록하며 미니 3집부터 4개 앨범 연속 밀리언셀러를 달성했다. 또한 최신 한터차트 주간 앨범 차트 1위에 올랐으며, 한국 애플뮤직 '인기 앨범' 차트에서도 정상을 지켰다.타이틀곡 'VIRAL' 역시 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 발매 당일 멜론 일간 차트 68위로 출발한 뒤 최신 차트 기준 39위까지 상승했고, 멜론 주간 차트에도 50위로 진입했다. 애플뮤직 '오늘의 톱 100: 대한민국'에서는 7위까지 올랐으며, 한국 스포티파이 '위클리 톱 송' 차트에도 이름을 올렸다.'VIRAL'은 서정적인 멜로디와 감성적인 가사, 정교한 퍼포먼스를 앞세워 K팝 팬들의 호평을 얻고 있다. 멤버 명재현과 운학이 곡 작업에 참여해 보이넥스트도어만의 음악적 색깔을 담아냈다.한편 보이넥스트도어는 오는 20일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 열리는 제35회 서울가요대상에 참석하며, 음악방송 활동도 이어갈 예정이다.사진=KOZ엔터테인먼트(SBS연예뉴스 강경윤 기자)