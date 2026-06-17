'오물·래커칠 보복 대행' 일당 첫 재판…혐의 대부분 인정

▲ '보복대행' 일당

돈을 받고 남의 집에 오물을 뿌리고 래커칠을 하는 등 '보복 대행 테러'를 한 혐의로 기소된 일당이 첫 재판에서 혐의를 대부분 인정했습니다.서울남부지법은 오늘(17일) 정보통신망법 및 개인정보보호법 위반 등 혐의로 구속기소 된 총책 정모(34)씨와 위장취업 상담사 여모(44)씨, 이들과 함께 텔레그램에서 범행을 지시한 이모(36)씨 등 3명에 대한 첫 공판을 열었습니다.이들은 지난 1월 경기 시흥의 한 아파트 현관에 인분을 뿌리고 래커칠과 욕설 낙서를 하는 등 여러 차례에 걸쳐 각지에서 악질적인 테러를 한 혐의를 받고 있습니다.이날 정 씨와 여 씨 측은 검사가 제기한 공소사실을 모두 인정했습니다.다만 이 씨 측은 "재물손괴와 주거침입에 대해 공동정범이 아니라 방조에 해당한다"며 혐의를 일부 부인했습니다.이들은 피해자들과 합의하겠다는 의사를 재판부에 전했습니다.다음 재판은 오는 8월 12일 오전 10시 40분에 열릴 예정입니다.검찰에 따르면 정 씨는 텔레그램을 통해 '보복 테러를 해주겠다'며 불특정 다수로부터 의뢰받아 범행한 것으로 조사됐습니다.그는 여 씨를 배달의민족 외주협력사에 상담사로 위장 취업시키고 개인정보를 무단 조회하도록 지시해 범행에 필요한 주소지를 얻은 것으로 파악됐습니다.경찰은 이 조직에서 행동대원으로 활동하던 30대 남성 A 씨를 수사하던 중 수사망을 넓혀 정 씨와 여 씨, 여 씨 등을 추가로 검거했습니다.행동대원 A 씨는 지난 4월 주거침입·재물손괴 혐의로 1심에서 징역 6개월을 선고받았습니다.A 씨는 일명 '민팀장'으로부터 피해자들의 주거지에 들어가 인분 등을 묻히거나 래커 스프레이로 욕설 낙서를 하고 신상이 담긴 전단을 뿌리면 건당 50만 원을 주겠다는 제안을 받고 3차례 범행한 것으로 조사됐습니다.