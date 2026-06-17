[속보] 한은 총재 "소비자물가, 상당 기간 높은 수준 오름세 지속 예상"

▲ 신현송 한국은행 총재가 17일 서울 중구 하나은행 별관에서 2026년 상반기 물가안정목표 운영상황 점검을 발표하고 있다.

신현송 한국은행 총재는 오늘(17일) "소비자물가는 앞으로 상당 기간 높은 수준의 오름세를 지속할 것으로 예상된다"고 말했습니다.신 총재는 오늘 오후 한은에서 열린 물가안정목표 운영상황 점검 기자설명회 모두발언에서 "에너지 공급망이 중동 전쟁 이전 수준으로 정상화하고 국제유가가 안정되기까지 오랜 시간이 소요될 것 같다"며 이같이 말했습니다.그는 "고유가 영향이 에너지뿐 아니라 여타 다른 품목으로도 파급될 수 있다"면서 "국내 경기 개선세에 따른 수요 압력도 점차 높아질 것으로 예상된다"고 설명했습니다.그러면서 "임금 상승 또한 비용과 수요 양 측면에서 물가 상방 압력을 더 높일 우려가 있다"고 덧붙였습니다.신 총재는 "중동 전쟁 이후 국제 유가 급등으로 석유류 가격이 20% 넘게 상승했고, 근원 물가도 2%대 중반으로 높아졌다"면서 "특히 국민들이 체감하는 생활물가가 소비자물가보다 높은 오름세를 보이면서 저소득층 생계비 부담이 커졌다"고 말했습니다.이어 "한은은 물가 상승으로 인해 국민 여러분의 경제적 부담이 가중될 수 있다는 점을 엄중하게 인식하고 있다"면서 "앞으로의 물가 흐름을 면밀히 살펴보면서 물가가 목표 수준으로 안정될 것이라는 확신이 들 때까지 적극 대응해나갈 것"이라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)