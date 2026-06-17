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[속보] 한은 총재 "소비자물가, 상당 기간 높은 수준 오름세 지속 예상"

최승훈 기자
작성 2026.06.17 14:08 수정 2026.06.17 14:27 조회수
[속보] 한은 총재 "소비자물가, 상당 기간 높은 수준 오름세 지속 예상"
▲ 신현송 한국은행 총재가 17일 서울 중구 하나은행 별관에서 2026년 상반기 물가안정목표 운영상황 점검을 발표하고 있다.

신현송 한국은행 총재는 오늘(17일) "소비자물가는 앞으로 상당 기간 높은 수준의 오름세를 지속할 것으로 예상된다"고 말했습니다.

신 총재는 오늘 오후 한은에서 열린 물가안정목표 운영상황 점검 기자설명회 모두발언에서 "에너지 공급망이 중동 전쟁 이전 수준으로 정상화하고 국제유가가 안정되기까지 오랜 시간이 소요될 것 같다"며 이같이 말했습니다.

그는 "고유가 영향이 에너지뿐 아니라 여타 다른 품목으로도 파급될 수 있다"면서 "국내 경기 개선세에 따른 수요 압력도 점차 높아질 것으로 예상된다"고 설명했습니다.

그러면서 "임금 상승 또한 비용과 수요 양 측면에서 물가 상방 압력을 더 높일 우려가 있다"고 덧붙였습니다.

신 총재는 "중동 전쟁 이후 국제 유가 급등으로 석유류 가격이 20% 넘게 상승했고, 근원 물가도 2%대 중반으로 높아졌다"면서 "특히 국민들이 체감하는 생활물가가 소비자물가보다 높은 오름세를 보이면서 저소득층 생계비 부담이 커졌다"고 말했습니다.

이어 "한은은 물가 상승으로 인해 국민 여러분의 경제적 부담이 가중될 수 있다는 점을 엄중하게 인식하고 있다"면서 "앞으로의 물가 흐름을 면밀히 살펴보면서 물가가 목표 수준으로 안정될 것이라는 확신이 들 때까지 적극 대응해나갈 것"이라고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
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