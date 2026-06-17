[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…진입 막아선 여성, '업무방해' 혐의 수사

1. 이재명 대통령 프랑스 에비앙에서 열리는 주요 7개국 G7 정상회의에 참석했습니다. 이재명 대통령은 트럼프 미국 대통령과도 짧은 대화를 나눴는데 북한 문제 해결을 주도해 달라고 트럼프 대통령에 요청했고 트럼프 대통령은 노력하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 전해지고 있습니다.



2. 어제(16일) 체육단체들의 진입 시도가 무산된 서울 올림픽공원 개표소에서는 13일째 봉쇄 시위가 계속되고 있습니다. 경기장 출입문을 막아섰던 한 여성 시위 참가자를 칭찬하는 SNS 게시글이 여럿 올라왔는데, 경찰은 해당 여성에 대해서 수사에 착수할 예정이라고 밝혔습니다.



3. 군사시설과 가까워서 개발이 불허됐던 제한 보호구역 중 여의도 면적의 150배에 해당하는 면적이 내년부터 차례로 해제됩니다. 군사분계선과 가까운 민통선 지역도 분계선에서 평균 8km에서 6km 이내로 줄어듭니다. 구체적인 해제 지역은 투기 우려 때문에 임박해서 공개한다는 계획입니다.



4. 북중미 월드컵에서 지난 대회 우승 팀인 FIFA 랭킹 1위 아르헨티나가 조별 예선 1차전에서 알제리를 3대 0으로 꺾었습니다. 여섯 번째 월드컵 본선에 출전한 축구의 신 메시가 해트트릭 대기록을 세웠습니다. 월드컵에서 해트트릭을 한 것은 처음이라고 하는데요. 메시 선수가 통상 월드컵 득점도 16골로 늘려서 은퇴한 독일의 클로제 선수와 함께 공동 1위를 기록했습니다.