기관전용 사모펀드 투자 12% 늘어…기업대출 등 비경영참여 급증

▲ 금융감독원

지난해 국내 기관전용 사모펀드(PEF)의 투자 집행 규모가 증가세로 돌아선 가운데, 비경영참여형 투자가 큰 폭으로 확대됐습니다.오늘(17일) 금융감독원이 공개한 '2025년 기관전용 사모펀드 운용 현황 및 시사점' 자료에 따르면 지난해 중 투자집행 규모는 28조 1천억 원으로 전년보다 12.0% 증가했습니다.2023년 32조 8천억 원에서 2024년 25조 1천억 원으로 급감했다가 반등한 것입니다.경영참여형 투자는 23조 7천억 원으로 소폭 줄어든 반면, 비경영참여형은 4조 4천억 원으로 급증했습니다.특히 비경영참여형 PEF는 90개 펀드에서 총 4조 4천억 원의 투자를 집행해 전년 대비 펀드수와 투자액이 각각 246.2%, 340.0% 증가했습니다.투자유형별로는 기업대출(1조 4천억 원), 메자닌(1조 2천억 원)이 과반을 차지했고 부동산 및 인프라(6천억 원), 소수지분 인수(5천억 원)가 뒤를 이었습니다.금감원은 "인수합병(M&A) 시장의 성장 둔화로 전통적 지분 투자에서 벗어나 대출, 메자닌 구조를 통해 중위험·중수익 자산에 투자하려는 수요가 반영된 결과"라고 분석했습니다.경영참여형은 국내 301곳에 22조 4천억 원, 해외 42곳에 1조 3천억 원을 투자했습니다.제조업 투자(15조 5천억 원), 전기·가스공급업(1조 3천억 원), 운수·창고업(1조 2천억 원)이 뒤를 이었습니다.추가 투자 여력을 나타내는 미집행 약정액은 43조 2천억 원으로 전년보다 19.7% 늘었습니다.글로벌 경제 불확실성이 지속되며 신중한 투자 기조가 이어진 영향으로 풀이됩니다.투자 회수 규모는 20조 6천억 원으로 전년 대비 11.4% 증가했습니다.한편 작년 말 기준 국내 기관전용 사모펀드는 총 1,195개로, 전년 대비 5.1% 늘었습니다.출자약정액은 167조 5천억 원, 투자이행액은 124조 3천억 원으로 각각 9.0%, 5.8% 증가했습니다.PEF를 운용 중인 업무집행사원(GP)은 455개사로 전년 대비 4.1% 증가했지만, 약정액 기준으로는 대형 GP의 비중만 증가해 시장 내 양극화가 심화했습니다.대형 GP 운용펀드 비중은 2022년 60.4%에서 2025년 68.7%까지 꾸준히 늘고 있습니다.금감원은 "국내 기관전용 사모펀드 시장은 펀드 수, 약정액, 이행액이 모두 증가하고 추가 투자여력도 상당해 지속적인 성장이 예상된다"며 "대형 GP 선호 경향, 신규 GP 유입 증가 등에 따라 경쟁이 점차 심화할 것"으로 전망했습니다.이어 "업계가 신성장 산업 육성, 기업구조 개선 등 본연의 역할뿐 아니라 사회적 책임까지 고려해 시장질서와 투자관행이 정착되도록 지도하겠다"고 밝혔습니다.