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공공기관 망 보안 패러다임 바뀐다…N2SF 현장 확대

최승훈 기자
작성 2026.06.17 13:31 조회수
공공기관 망 보안 패러다임 바뀐다…N2SF 현장 확대
▲ 한국인터넷진흥원(KISA) 전경

정부가 국가·공공기관의 새로운 망 보안 체계 도입을 본격 지원합니다.

한국인터넷진흥원(KISA)은 과학기술정보통신부와 함께 국가·공공기관 및 보안기업으로 구성된 6개 컨소시엄을 선정하고 '2026년 국가 망 보안체계(N2SF) 도입 지원사업'을 추진한다고 오늘(17일) 밝혔습니다.

N2SF는 국가·공공기관의 업무 정보를 중요도에 따라 기밀·민감·공개 3등급으로 분류하고, 등급별로 보안 수준을 차등 적용하는 제돕니다.

그동안 국가·공공기관은 국가정보원의 망 분리 정책에 따라 민감한 데이터를 다루는 업무망을 인터넷망과 분리 운영해 왔으나, 생성형 인공지능(AI)·클라우드 등 신기술 확산으로 높은 보안 수준을 유지하면서도 업무 효율성을 높일 수 있는 새로운 보안 체계 도입 필요성이 커졌습니다.

이에 국정원은 지난해 정보 중요도에 따라 보안 수준을 차등 적용하는 N2SF를 마련했으며, 올해 국가 사이버보안 기본 지침을 개정해 N2SF 도입을 공식화했습니다.

KISA는 N2SF 도입을 지원하고 관련 보안 신기술에 대한 국내 보안기업의 이해를 높이기 위해 지난 3월 국가·공공기관과 국내 보안기업을 대상으로 총 45억 원 규모의 공모를 진행했습니다.

이번 사업은 지난해 N2SF의 현장 적용 가능성을 검증한 실증 사업의 후속 단계로, 수요기관이 필요로 하는 N2SF 정보서비스 모델을 실제 업무환경에 도입·적용할 수 있도록 지원하는 것이 골자입니다.

KISA는 서류·발표 평가를 거쳐 지난 1일 기후에너지환경부·한전KDN, 성평등가족부, 우정사업본부, 한국도로공사, 한국부동산원, 한국연구재단 등 수요기관과 각 기관에 N2SF 정보서비스 모델 도입을 지원할 보안기업들로 구성된 6개 연합체를 최종 선정했습니다.

공급기업으로 선정된 보안기업들은 2026년 12월까지 약 7개월간 수요기관의 N2SF 도입을 지원할 예정입니다.

한편 KISA는 중앙행정기관을 대상으로 안전한 무선 업무환경, 생성형 AI 활용 등 N2SF 정보서비스 모델의 현장 적용 가능성과 보안성을 추가 검증하기 위한 실증 사업도 7월 중 추진할 계획입니다.

(사진=KISA 제공, 연합뉴스)
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