인구 감소 맞서 학과 재구조화…지방특성화 사립대 15곳 집중 지원

▲ 불 꺼진 강의실

교육부가 신입생 모집에 어려움을 겪는 지방 사립대들을 지원하기 위해 대대적인 규제 완화와 재정 지원 카드를 마련했습니다.교육부는 이런 내용을 담은 '2026년 지방대학 특성화 선도대학 육성사업 기본계획' 시안을 오늘(17일) 발표했습니다.이 사업은 학령인구 감소와 인공지능 중심의 산업구조 개편 등 급변하는 환경 속에서 지방 사립대들이 자생력을 갖춘 특성화 모델을 구축할 수 있도록 돕기 위해 신설됐습니다.교육부는 지방 사립대학 중 15개 안팎을 선정해 학교당 연간 약 50억 원씩, 5년간 지원할 예정입니다.올해 편성된 사업 예산은 850억 원입니다.정부는 아울러 선정된 대학들이 규제에 묶여 개혁을 주저하지 않도록 '고등교육혁신특화지역' 지정을 통해 다양한 규제 특례를 적용하기로 했습니다.이번 사업에 참여하는 대학들은 오는 2030학년도까지 대학별 입학 정원을 최소 3퍼센트 이상 감축하고, 강점 분야를 중심으로 학과를 전면 재구조화 해야 합니다.교육부는 오는 22일 기본계획 시안에 대한 대학 설명회를 개최하고 현장 의견을 수렴한 뒤 최종 계획을 확정할 예정입니다.(사진=연합뉴스)